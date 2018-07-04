На Волині за день рибінспектори спіймали декілька браконьєрів, які ловили рибу сітками

3 червня рибінспектори провели рейди на території Ковельського та Камінь-Каширського районів.Так, приблизно о четвертій ранку на озері Мшани, що поблизу села Броди Ковельського району викрили жителя села Гірники, який ловив рибу з дерев’яного човна двома сітками.Порушник встиг виловити 5 карасів звичайного золотого, який занесений до Червоної книги України. Збитки, завдані рибним запасам України, склали 1650 гривень.На нього оформили протокол про адміправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.А на озері Добре, поблизу села Підріччя Камінь-Каширського району,близько 7 ранку викрили двох чоловіків, які рибалили двома раколовками. Порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.На особу складено адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду.Згодом під час рейду на озері Сірче, що розташоване поблизу села Добре викрили чоловіка, який ловив рибу за допомогою трьох сітних знарядь лову. Порушник встиг зловити 4 кілограми риби. Сума збитків завданих рибному господарству склала 1626 грн.На браконьєра склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП, заборонені знаряддя вилучили.