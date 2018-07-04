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На Волині за день рибінспектори спіймали декілька браконьєрів, які ловили рибу сітками

На Волині за день рибінспектори спіймали декілька браконьєрів, які ловили рибу сітками
3 червня рибінспектори провели рейди на території Ковельського та Камінь-Каширського районів.

Так, приблизно о четвертій ранку на озері Мшани, що поблизу села Броди Ковельського району викрили жителя села Гірники, який ловив рибу з дерев’яного човна двома сітками.

Порушник встиг виловити 5 карасів звичайного золотого, який занесений до Червоної книги України. Збитки, завдані рибним запасам України, склали 1650 гривень.

На нього оформили протокол про адміправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

А на озері Добре, поблизу села Підріччя Камінь-Каширського району,
близько 7 ранку викрили двох чоловіків, які рибалили двома раколовками. Порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.

На особу складено адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду.

Згодом під час рейду на озері Сірче, що розташоване поблизу села Добре викрили чоловіка, який ловив рибу за допомогою трьох сітних знарядь лову. Порушник встиг зловити 4 кілограми риби. Сума збитків завданих рибному господарству склала 1626 грн.

На браконьєра склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП, заборонені знаряддя вилучили.


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Теги: риба, браконьєри, порушники, озера, рибінспектори
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