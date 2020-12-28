У поліції встановлюють особу чоловіка, який підкинув цуценят до Луцького зоопарку





Щоб встановити його особу, керівництво КП "Луцький зоопарк" звернулося до поліції, – розповіла Людмила Денисенко.



Заяву передали до поліції за відеодоказом із камер спостереження. "Перевірили машину чоловіка, яка потрапила на одну із камер. Авто зареєстроване в Камінь-Каширському", – каже директорка звіринця.



Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, заява про цей випадок до правоохоронців надійшла 1 червня.



"Заява ще в дільничого. Особу встановлять", – каже Ольга Бузулук.



У звіринці також повідомили, що безпритульним цуценятам вдалося знайти домівку.



За декілька днів після того, як тварин забрала на перетримку волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Цуценята роз'їхалися в домівки у село Липини, а також Ківерці і Львів.



Нагадаємо, 19 травня цього року у КП "Луцький зоопарк" вчергове підкинули безпритульних тварин. Невідомий чоловік у коробці приніс цуценят до каси. У звіринці дії чоловіка назвали "знущанням з тварин" і наголосили, що зоопарк не притулок і у звіринці немає можливості доглядати за такими тваринами.

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