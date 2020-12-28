У поліції встановлюють особу чоловіка, який підкинув цуценят до Луцького зоопарку
Сьогодні, 15:33
Чоловіка, який 19 травня у коробці приніс цуценят до звіринця в Луцьку та залишив їх біля каси, поки не відшукали.
Щоб встановити його особу, керівництво КП "Луцький зоопарк" звернулося до поліції, – розповіла Суспільному директорка звіринця Людмила Денисенко.
Заяву передали до поліції за відеодоказом із камер спостереження. "Перевірили машину чоловіка, яка потрапила на одну із камер. Авто зареєстроване в Камінь-Каширському", – каже директорка звіринця.
Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, заява про цей випадок до правоохоронців надійшла 1 червня.
"Заява ще в дільничого. Особу встановлять", – каже Ольга Бузулук.
У звіринці також повідомили, що безпритульним цуценятам вдалося знайти домівку.
За декілька днів після того, як тварин забрала на перетримку волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Цуценята роз'їхалися в домівки у село Липини, а також Ківерці і Львів.
Нагадаємо, 19 травня цього року у КП "Луцький зоопарк" вчергове підкинули безпритульних тварин. Невідомий чоловік у коробці приніс цуценят до каси. У звіринці дії чоловіка назвали "знущанням з тварин" і наголосили, що зоопарк не притулок і у звіринці немає можливості доглядати за такими тваринами.
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Щоб встановити його особу, керівництво КП "Луцький зоопарк" звернулося до поліції, – розповіла Суспільному директорка звіринця Людмила Денисенко.
Заяву передали до поліції за відеодоказом із камер спостереження. "Перевірили машину чоловіка, яка потрапила на одну із камер. Авто зареєстроване в Камінь-Каширському", – каже директорка звіринця.
Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, заява про цей випадок до правоохоронців надійшла 1 червня.
"Заява ще в дільничого. Особу встановлять", – каже Ольга Бузулук.
У звіринці також повідомили, що безпритульним цуценятам вдалося знайти домівку.
За декілька днів після того, як тварин забрала на перетримку волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Цуценята роз'їхалися в домівки у село Липини, а також Ківерці і Львів.
Нагадаємо, 19 травня цього року у КП "Луцький зоопарк" вчергове підкинули безпритульних тварин. Невідомий чоловік у коробці приніс цуценят до каси. У звіринці дії чоловіка назвали "знущанням з тварин" і наголосили, що зоопарк не притулок і у звіринці немає можливості доглядати за такими тваринами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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