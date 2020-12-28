вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У поліції встановлюють особу чоловіка, який підкинув цуценят до Луцького зоопарку

У поліції встановлюють особу чоловіка, який підкинув цуценят до Луцького зоопарку
Чоловіка, який 19 травня у коробці приніс цуценят до звіринця в Луцьку та залишив їх біля каси, поки не відшукали.

Щоб встановити його особу, керівництво КП "Луцький зоопарк" звернулося до поліції, – розповіла Суспільному директорка звіринця Людмила Денисенко.

Заяву передали до поліції за відеодоказом із камер спостереження. "Перевірили машину чоловіка, яка потрапила на одну із камер. Авто зареєстроване в Камінь-Каширському", – каже директорка звіринця.

Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, заява про цей випадок до правоохоронців надійшла 1 червня.

"Заява ще в дільничого. Особу встановлять", – каже Ольга Бузулук.

У звіринці також повідомили, що безпритульним цуценятам вдалося знайти домівку.

За декілька днів після того, як тварин забрала на перетримку волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Цуценята роз'їхалися в домівки у село Липини, а також Ківерці і Львів.

Нагадаємо, 19 травня цього року у КП "Луцький зоопарк" вчергове підкинули безпритульних тварин. Невідомий чоловік у коробці приніс цуценят до каси. У звіринці дії чоловіка назвали "знущанням з тварин" і наголосили, що зоопарк не притулок і у звіринці немає можливості доглядати за такими тваринами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, цуценята, поліція, Луцьк, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутати запустили процес перейменування Володимира
Сьогодні, 16:20
Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію
Сьогодні, 15:43
У поліції встановлюють особу чоловіка, який підкинув цуценят до Луцького зоопарку
Сьогодні, 15:33
Паламар з Волині запатентував технологію переробки паперових відходів
Сьогодні, 15:19
Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна – в Євросоюзі
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків
21 квітень, 17:42
Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку
27 лютий, 21:34
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
27 лютий, 10:45
Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують
28 грудень, 2020, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині
Сьогодні, 16:53
 0
У Гаразджі стартував фестиваль «Студентська республіка-2021». ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси
Сьогодні, 16:38
 0
Депутати запустили процес перейменування Володимира
Сьогодні, 16:20
 0
Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8