Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію
Сьогодні, 15:43
Поліцейські розшукують 37-річного мешканця Нововолинська Бачинського Дмитра Васильовича.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.
Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.
Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.
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