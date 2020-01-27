Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію

Бачинського Дмитра Васильовича.



Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.



Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують 37-річного мешканця НововолинськаПро це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію