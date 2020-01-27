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Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію

Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію
Поліцейські розшукують 37-річного мешканця Нововолинська Бачинського Дмитра Васильовича.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.

Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.

Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію


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Теги: розшук, чоловік, Волинь, ДТП, аварія
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