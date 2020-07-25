На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси
Сьогодні, 16:38
У селі Велика Яблунька на Маневиччині сталась крадіжка.
Повідомлення про крадіжку із будинку надійшло вранці 4 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
23-річна жінка розповіла, що з її помешкання викрали золоті прикраси: каблучку, три ланцюжки та сережки. Заявниця надала правоохоронцям детальний опис підозрюваної у крадіжці жінку.
Поліцейські встановили її місцеперебування та затримали правопорушницю. При ній правоохоронці виявили та вилучили викрадені у будинку прикраси. Жінка – 23-річна жителька Ківерцівщини.
Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, їй обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
Зловмисниці загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
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Повідомлення про крадіжку із будинку надійшло вранці 4 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
23-річна жінка розповіла, що з її помешкання викрали золоті прикраси: каблучку, три ланцюжки та сережки. Заявниця надала правоохоронцям детальний опис підозрюваної у крадіжці жінку.
Поліцейські встановили її місцеперебування та затримали правопорушницю. При ній правоохоронці виявили та вилучили викрадені у будинку прикраси. Жінка – 23-річна жителька Ківерцівщини.
Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, їй обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
Зловмисниці загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
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