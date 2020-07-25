вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси

На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси
У селі Велика Яблунька на Маневиччині сталась крадіжка.

Повідомлення про крадіжку із будинку надійшло вранці 4 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

23-річна жінка розповіла, що з її помешкання викрали золоті прикраси: каблучку, три ланцюжки та сережки. Заявниця надала правоохоронцям детальний опис підозрюваної у крадіжці жінку.

Поліцейські встановили її місцеперебування та затримали правопорушницю. При ній правоохоронці виявили та вилучили викрадені у будинку прикраси. Жінка – 23-річна жителька Ківерцівщини.

Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, їй обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмисниці загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, золото, Маневиччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині
Сьогодні, 16:53
У Гаразджі стартував фестиваль «Студентська республіка-2021». ФОТО
Сьогодні, 16:50
На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси
Сьогодні, 16:38
Депутати запустили процес перейменування Володимира
Сьогодні, 16:20
Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від тюрми за скоєну смертельну аварію
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
У Луцьку учень 11-го класу посеред вулиці зривав з перехожих золоті ланцюжки У Луцьку учень 11-го класу посеред вулиці зривав з перехожих золоті ланцюжки
25 липень, 2020, 18:26
На Волині з будинку винесли величезну суму грошей На Волині з будинку винесли величезну суму грошей
12 жовтень, 2019, 19:23
Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото
02 серпень, 2018, 12:43
На Волині неповнолітній обікрав магазин На Волині неповнолітній обікрав магазин
11 квітень, 2018, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція викрила чоловіка і жінку, які торгували наркотиками у Луцьку
Сьогодні, 17:02
 0
Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині
Сьогодні, 16:53
 0
У Гаразджі стартував фестиваль «Студентська республіка-2021». ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси
Сьогодні, 16:38
 0
Депутати запустили процес перейменування Володимира
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8