На Волині затримали 23-річну дівчину, яка викрала з будинку золоті прикраси

У селі Велика Яблунька на Маневиччині сталась крадіжка.Повідомлення про крадіжку із будинку надійшло вранці 4 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.23-річна жінка розповіла, що з її помешкання викрали золоті прикраси: каблучку, три ланцюжки та сережки. Заявниця надала правоохоронцям детальний опис підозрюваної у крадіжці жінку.Поліцейські встановили її місцеперебування та затримали правопорушницю. При ній правоохоронці виявили та вилучили викрадені у будинку прикраси. Жінка – 23-річна жителька Ківерцівщини.Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, їй обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.Зловмисниці загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.