У Гаразджі стартував фестиваль «Студентська республіка-2021». ФОТО

П’ятнадцятий регіональний етап Всеукраїнського фестивалю студентської молоді «Студентська республіка -2021» урочисто відкрили на території дитячого табору «Сонячний» у селі Гаразджа Підгайцівської громади. Цього річ у ньому беруть участь 10 команд із вищих навчальних закладів Волині та студенти із Чернігова.Привітати учасників приїхали заступник голови Підгайцівської сільської ради, ректор Луцького педагогічного інституту, директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської. Посадовці наголошували, що у їхні студентські роки таких фестивалів не проводили. А нинішнім студентам бажали провести час з користю, відпочити та отримати яскраві враження на все життя.За роки щорічний студентський фестиваль обріс традиціями та має чітку організацію. Усі команди облаштовують власний табір із наметами, кухнею та зоною відпочинку. Готують тематичні костюми, у такому ж стилі декорують територію табору та обов’язково мають представити свій навчальний заклад та команду.У Студентській республіці навіть є власний РАГС, де видають свідоцтва про шлюб парам, із числа учасників. Голова Студради Волині та організатор фестивалюрозповів, що саме у цьому РАГСі 2 роки тому, тепер вже із законною дружиноювони отримали перше Свідоцтво про шлюб.Фест триватиме три дні, під час якого відбуватимуться різні змагання: перетягування канату, волейболу, стрільба з луків та різні творчі завдання. Команда, яка проявить себе найкраще, отримає кубок та перемогу у регіональному етапі Всеукраїнського фестивалю студентської молоді «Студенська республіка -2021» .Минулого сезону кубок виборола команда Волинського державного університету імені Лесі Українки. Цього року студрада вишу теж покреативила і назвали команду «Мафія». ЇЇ представники вбрались в образи сицилійської мафії, озброїлися для серйозності деревяними автоматами.Ківерцівський медичний коледж вирішив у цьому році використати хайпову тему карантину та коронавірусу. Команда Луцького технічного університету обрала собі стиль 90-их років. Загалом в таборі панує молодіжна, драйвова атмосфера, а дехто вже навіть поставив варитися на вогні юшку.За словами Віталія Сніжка, відвідати територію фестивалю можуть відвідувати усі охочі, тут раді гостям.