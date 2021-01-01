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На Театральному майдані Луцька біля фонтану влаштують шоу

На Театральному майдані Луцька біля фонтану влаштують шоу
У Луцьку відбудеться інтерактивна шоу-програма «Вечірній фонтан».

Про це йдеться на сайті Луцькради.

5 червня, в суботу, біля світломузичного фонтану, що на Театральному майдані Луцька, відбудеться інтерактивна шоу-програма «Вечірній фонтан». Учасники програми: хореографічна майстерня Диво-D`ance-group, студія танцю «STYLEZ STUDIO», танцювальний клуб для дорослих «СК-ДЕНС», балетна студія «Жизель».

Початок о 20 годині.

На Театральному майдані Луцька біля фонтану влаштують шоу

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Теги: фонтан, шоу, Луцьк
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