На Театральному майдані Луцька біля фонтану влаштують шоу
Сьогодні, 17:56
У Луцьку відбудеться інтерактивна шоу-програма «Вечірній фонтан».
Про це йдеться на сайті Луцькради.
5 червня, в суботу, біля світломузичного фонтану, що на Театральному майдані Луцька, відбудеться інтерактивна шоу-програма «Вечірній фонтан». Учасники програми: хореографічна майстерня Диво-D`ance-group, студія танцю «STYLEZ STUDIO», танцювальний клуб для дорослих «СК-ДЕНС», балетна студія «Жизель».
Початок о 20 годині.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
5 червня, в суботу, біля світломузичного фонтану, що на Театральному майдані Луцька, відбудеться інтерактивна шоу-програма «Вечірній фонтан». Учасники програми: хореографічна майстерня Диво-D`ance-group, студія танцю «STYLEZ STUDIO», танцювальний клуб для дорослих «СК-ДЕНС», балетна студія «Жизель».
Початок о 20 годині.
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