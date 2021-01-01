Поліція викрила чоловіка і жінку, які торгували наркотиками у Луцьку





Правопорушники – двоє жителів Луцька, 38-річний чоловік та 35-річна жінка. Не судимі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



У результаті обшуку правоохоронці вилучили понад 60 г психотропної речовини амфетамін, 3 штуки MDMA, наркотичний засіб канабіс, електронні ваги, пристрої для подрібнення психотропної речовини амфетамін, фасувальні пакети, банківські картки, ноутбук, мобільний телефон та автомобіль та Peugeot.



Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить майже 30 тис. грн.



Наркоторговці займалися збутом амфетаміну на території Луцька.



Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 4 червня, поліцейські провели обшуки у торговців амфетаміном.Правопорушники – двоє жителів Луцька, 38-річний чоловік та 35-річна жінка. Не судимі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У результаті обшуку правоохоронці вилучили понад 60 г психотропної речовини амфетамін, 3 штуки MDMA, наркотичний засіб канабіс, електронні ваги, пристрої для подрібнення психотропної речовини амфетамін, фасувальні пакети, банківські картки, ноутбук, мобільний телефон та автомобіль та Peugeot.Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить майже 30 тис. грн.Наркоторговці займалися збутом амфетаміну на території Луцька.Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

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