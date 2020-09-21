Екіпаж зі спортсменом з Волині виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи





Про це повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності у фейсбуці.



Так, другий день чемпіонату Європи в Познані екіпаж з волинським спортсменом, учнем ВОШВСМ Андрієм Рибачком на дистанції каное-двійка, 500 м виборов бронзову медаль для України.



"Вітаємо спортсмена та його тренерів з хорошим виступом!", - йдеться в повідомленні.

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