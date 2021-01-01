У центрі Луцька відбувся фестиваль робітничих професій. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Плахотна.



Щороку в області випускається майже 4 тисячі фахівців робітничих професій.



"Нині училища і ліцеї профтехосвіти об’єднують, як, наприклад, у Володимирі-Волинському створили один центр замість трьох закладів з кращою матеріально-технічною базою", - каже Людмила Плахотна.



На фестивалі робітничих професій студенти закладів профтехосвіти показали вироби, виготовлені власними руками.



На виставці-ярмарку лучани могли їх придбати, а також взяти участь у майстер-класах, які проводили студенти.



Так, першокурсник Андрій Карпович розповів, що здобуває професію кондитера. Хлопець хоче працювати за фахом. На Театральному майдані вчив лучан розписувати імбирне печиво. Ольга Смалюк разом з дітьми взяла участь у ньому. Жінка розповіла, що їй та дітям дуже сподобалося.



Фестиваль робітничих професій, каже Людмила Плахотна, відбувся у Луцьку вдвадцяте.







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