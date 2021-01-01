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У центрі Луцька відбувся фестиваль робітничих професій. ВІДЕО

У центрі Луцька відбувся фестиваль робітничих професій. ВІДЕО
У Луцьку на фестивалі робітничих професій випускники закладів профтехосвіти демонстрували свої роботи.

Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.

Щороку в області випускається майже 4 тисячі фахівців робітничих професій.

"Нині училища і ліцеї профтехосвіти об’єднують, як, наприклад, у Володимирі-Волинському створили один центр замість трьох закладів з кращою матеріально-технічною базою", - каже Людмила Плахотна.

На фестивалі робітничих професій студенти закладів профтехосвіти показали вироби, виготовлені власними руками.

На виставці-ярмарку лучани могли їх придбати, а також взяти участь у майстер-класах, які проводили студенти.

Так, першокурсник Андрій Карпович розповів, що здобуває професію кондитера. Хлопець хоче працювати за фахом. На Театральному майдані вчив лучан розписувати імбирне печиво. Ольга Смалюк разом з дітьми взяла участь у ньому. Жінка розповіла, що їй та дітям дуже сподобалося.

Фестиваль робітничих професій, каже Людмила Плахотна, відбувся у Луцьку вдвадцяте.



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Теги: Луцьк, фестиваль, робітничі професії
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