У центрі Луцька відбувся фестиваль робітничих професій. ВІДЕО
Сьогодні, 18:13
У Луцьку на фестивалі робітничих професій випускники закладів профтехосвіти демонстрували свої роботи.
Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
Щороку в області випускається майже 4 тисячі фахівців робітничих професій.
"Нині училища і ліцеї профтехосвіти об’єднують, як, наприклад, у Володимирі-Волинському створили один центр замість трьох закладів з кращою матеріально-технічною базою", - каже Людмила Плахотна.
На фестивалі робітничих професій студенти закладів профтехосвіти показали вироби, виготовлені власними руками.
На виставці-ярмарку лучани могли їх придбати, а також взяти участь у майстер-класах, які проводили студенти.
Так, першокурсник Андрій Карпович розповів, що здобуває професію кондитера. Хлопець хоче працювати за фахом. На Театральному майдані вчив лучан розписувати імбирне печиво. Ольга Смалюк разом з дітьми взяла участь у ньому. Жінка розповіла, що їй та дітям дуже сподобалося.
Фестиваль робітничих професій, каже Людмила Плахотна, відбувся у Луцьку вдвадцяте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.
Щороку в області випускається майже 4 тисячі фахівців робітничих професій.
"Нині училища і ліцеї профтехосвіти об’єднують, як, наприклад, у Володимирі-Волинському створили один центр замість трьох закладів з кращою матеріально-технічною базою", - каже Людмила Плахотна.
На фестивалі робітничих професій студенти закладів профтехосвіти показали вироби, виготовлені власними руками.
На виставці-ярмарку лучани могли їх придбати, а також взяти участь у майстер-класах, які проводили студенти.
Так, першокурсник Андрій Карпович розповів, що здобуває професію кондитера. Хлопець хоче працювати за фахом. На Театральному майдані вчив лучан розписувати імбирне печиво. Ольга Смалюк разом з дітьми взяла участь у ньому. Жінка розповіла, що їй та дітям дуже сподобалося.
Фестиваль робітничих професій, каже Людмила Плахотна, відбувся у Луцьку вдвадцяте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька відбувся фестиваль робітничих професій. ВІДЕО
Сьогодні, 18:13
На Театральному майдані Луцька біля фонтану влаштують шоу
Сьогодні, 17:56
Розстріляли з автомата та кинули у колодязь: у Рівному знайшли вбитим зниклого чоловіка
Сьогодні, 17:29
Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині
Сьогодні, 16:53