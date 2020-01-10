Лікар-кардіолог розповіла, як правильно харчуватися і зберегти своє здоров'я на довгі роки





Як же зберегти своє здоров'я на довгі роки, розповів житомирська кардіологиня-діагностиня Марія Брокарева, - пише



Атеросклероз розвивається непомітно



Якщо кожен день викурювати пачку сигарет, перед вечерею випивати 100 грамів горілки, закушувати салом і через день ходити з друзями на пиво, то це знущання зі свого серця, шлунка і організму загалом. Це шлях до самознищення.



Якщо людина постійно зловживає солодощами, жирною їжею і мало фізично рухається — це шлях до атеросклерозу. За такого способу життя методично відкладаються бляшки на стінках кровоносних судин. Підвищення рівня цукру в крові на одиницю люди не відчувають і продовжують вживати нездорову їжу, а ризик інфарктів та інсультів зростає приблизно в 10 разів.



У людей із цукровим діабетом другого типу дуже часто розвивається безбольова ішемія і навіть можливий безбольовий інфаркт. А вони не підозрюють про небезпеку і продовжують пити солодкі газовані напої, їсти торти і тістечка. Такі солодощі шкідливі не тільки через наявність цукру, але й пальмового жиру. Річ у тім, що підшлункова залоза людини не може нормально його засвоїти.



Як вживати жири?



Деякі люди, які вирішили вести здоровий спосіб життя, геть відмовляються від жирів. Але це неправильно. Абсолютно спокійно можна вживати якісне вершкове масло (82%). Можна їсти і свіже несолоне сало, навіть із гіпертонією, а тим, у кого здоровий шлунок, можна і підсолене, з часником. Головне — не більше 30 грамів будь-якого жиру на день. Не варто вживати пальмову олію, оскільки цей жир не виводиться з організму і прискорює розвиток атеросклерозу. Потрібно повністю відмовитися від смаженого сала і жирних сортів м'яса. Досить шкідливе борошно вищого гатунку і солодощі. Якщо вибираєте хліб, то краще бездріжджовий, з висівками.



Головне — не запускати себе



Якщо ти вже набрав 130 кілограмів і отримав масу різних захворювань, то привести себе в норму дуже і дуже важко. Досить часто зустрічаються пацієнти, яким всього лише близько 50 років, але мають вигляд вони на всі 80: надмірна вага, цукровий діабет, проблеми з серцем, моторошна гіпертонія і так далі. Люди ніколи не зверталися до лікаря, не зробили жодної кардіограми, жодного разу не перевірили рівень цукру в крові. Постійно зловживали спиртним, жирною і солодкою їжею. І довели себе до стану, за якого вже дуже складно привести організм в норму, практично неможливо.



Щоб такого не траплялося, потрібно постійно себе контролювати: їсти здорову їжу, не переїдати, а якщо відчуваєш, що набрав кілька зайвих кілограмів, негайно від них позбавлятися. Є й інші приклади: люди, яким уже за 80, і вони прекрасно почуваються. Рецепт простий: вони постійно роблять зарядку, вчасно приймають медикаменти, намагаються не їсти шкідливої їжі, стежать за своїм артеріальним тиском, рівнем цукру в крові і випромінюють оптимізм.



Молодим можна все, але потроху



Що стосується молодих людей, то їм можна все, але потроху. Якщо у молодої людини сидяча робота в офісі або за комп'ютером і вона частенько п'є каву з круасанами, то дуже скоро з'являться зайві кілограми, а це шлях до цілого букету захворювань, передусім серця і судин. Тому більше часу варто приділяти фізичним навантаженням і прогулянкам на природі. Щоб не провокувати себе на вживання шкідливої їжі, в холодильнику її просто не повинно бути (жодних булочок, тістечок, жирного м'яса і так далі)! Більше овочів і фруктів. Солодощі прекрасно можна замінити сухофруктами і медом (його потрібно їсти потроху). Більше рухатися і вміти налаштовуватися на позитив.



Як впливає на здоров'я перенесений "ковід"?



У наш складний час на стан і здоров'я людини дуже впливає перенесений "ковід". Коронавірус пошкоджує внутрішню поверхню судин і збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. У тих, хто перехворів на "ковід", навіть у легкій формі, найчастіше виявляється згущення крові. Спостерігається також підвищення трансамінази, тобто, печінкових проб. Люди страждають безсонням, підвищеною тривожністю, депресією, погіршується пам'ять. Одні потребують допомоги психолога, а інші — психіатра. Так що "ковід" сильно б'є по нашому здоров'ю, і потрібно зуміти мінімізувати важкі наслідки за допомогою фахівця і власних зусиль.



Ніколи не затягуйте похід до лікаря, особливо якщо відчуваєте біль за грудиною, в зоні серця, якщо з'явилася задишка або стали набрякати ноги. Потрібно дбати про себе і не варто сподіватися, що все мине саме. Будь-яку хворобу легше і швидше вилікувати на початковій стадії.



Все перевірено на власному досвіді



Марія Брокарева — струнка і дуже приваблива жінка, розповіла, що спадковість у неї самої далеко не ідеальна. У родині майже всі мають надлишкову вагу, і всі гіпертоніки, а її батько в 41 рік вже мав перший інфаркт. Власне, тому вона і стала кардіологинею. У дочки теж були не найкращі аналізи, схильність до діабету і повноти. Тому дочка перейшла на дієту і лікувальну гімнастику, і вдалося проскочити цей складний період у її житті. Що стосується самої Марії, то вона зізналася, що постійно контролює свою вагу, харчується здоровою їжею, забезпечує організм мікроелементами. Круасанами і солодощами не захоплюється і веде активний спосіб життя. Так що якщо займатися собою, то фігуру і молодість можна зберігати дуже довго, навіть за поганої спадковості.

Кардіолог-діагност житомирського приватного медичного центру «Лелека» Марія

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Підвищення рівня цукру в крові на одиницю люди не відчувають і продовжують вживати нездорову їжу, а ризик інфарктів та інсультів зростає приблизно в 10 разів.У людей із цукровим діабетом другого типу дуже часто розвивається безбольова ішемія і навіть можливий безбольовий інфаркт. А вони не підозрюють про небезпеку і продовжують пити солодкі газовані напої, їсти торти і тістечка. Такі солодощі шкідливі не тільки через наявність цукру, але й пальмового жиру. Річ у тім, що підшлункова залоза людини не може нормально його засвоїти.Деякі люди, які вирішили вести здоровий спосіб життя, геть відмовляються від жирів. Але це неправильно. Абсолютно спокійно можна вживати якісне вершкове масло (82%). Можна їсти і свіже несолоне сало, навіть із гіпертонією, а тим, у кого здоровий шлунок, можна і підсолене, з часником. Головне — не більше 30 грамів будь-якого жиру на день. Не варто вживати пальмову олію, оскільки цей жир не виводиться з організму і прискорює розвиток атеросклерозу. Потрібно повністю відмовитися від смаженого сала і жирних сортів м'яса. Досить шкідливе борошно вищого гатунку і солодощі. Якщо вибираєте хліб, то краще бездріжджовий, з висівками.Якщо ти вже набрав 130 кілограмів і отримав масу різних захворювань, то привести себе в норму дуже і дуже важко. Досить часто зустрічаються пацієнти, яким всього лише близько 50 років, але мають вигляд вони на всі 80: надмірна вага, цукровий діабет, проблеми з серцем, моторошна гіпертонія і так далі. Люди ніколи не зверталися до лікаря, не зробили жодної кардіограми, жодного разу не перевірили рівень цукру в крові. Постійно зловживали спиртним, жирною і солодкою їжею. І довели себе до стану, за якого вже дуже складно привести організм в норму, практично неможливо.Щоб такого не траплялося, потрібно постійно себе контролювати: їсти здорову їжу, не переїдати, а якщо відчуваєш, що набрав кілька зайвих кілограмів, негайно від них позбавлятися. Є й інші приклади: люди, яким уже за 80, і вони прекрасно почуваються. Рецепт простий: вони постійно роблять зарядку, вчасно приймають медикаменти, намагаються не їсти шкідливої їжі, стежать за своїм артеріальним тиском, рівнем цукру в крові і випромінюють оптимізм.Що стосується молодих людей, то їм можна все, але потроху. Якщо у молодої людини сидяча робота в офісі або за комп'ютером і вона частенько п'є каву з круасанами, то дуже скоро з'являться зайві кілограми, а це шлях до цілого букету захворювань, передусім серця і судин. Тому більше часу варто приділяти фізичним навантаженням і прогулянкам на природі. Щоб не провокувати себе на вживання шкідливої їжі, в холодильнику її просто не повинно бути (жодних булочок, тістечок, жирного м'яса і так далі)! Більше овочів і фруктів. Солодощі прекрасно можна замінити сухофруктами і медом (його потрібно їсти потроху). Більше рухатися і вміти налаштовуватися на позитив.У наш складний час на стан і здоров'я людини дуже впливає перенесений "ковід". Коронавірус пошкоджує внутрішню поверхню судин і збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. У тих, хто перехворів на "ковід", навіть у легкій формі, найчастіше виявляється згущення крові. Спостерігається також підвищення трансамінази, тобто, печінкових проб. Люди страждають безсонням, підвищеною тривожністю, депресією, погіршується пам'ять. Одні потребують допомоги психолога, а інші — психіатра. Так що "ковід" сильно б'є по нашому здоров'ю, і потрібно зуміти мінімізувати важкі наслідки за допомогою фахівця і власних зусиль.Ніколи не затягуйте похід до лікаря, особливо якщо відчуваєте біль за грудиною, в зоні серця, якщо з'явилася задишка або стали набрякати ноги. Потрібно дбати про себе і не варто сподіватися, що все мине саме. Будь-яку хворобу легше і швидше вилікувати на початковій стадії.Марія Брокарева — струнка і дуже приваблива жінка, розповіла, що спадковість у неї самої далеко не ідеальна. У родині майже всі мають надлишкову вагу, і всі гіпертоніки, а її батько в 41 рік вже мав перший інфаркт. Власне, тому вона і стала кардіологинею. У дочки теж були не найкращі аналізи, схильність до діабету і повноти. Тому дочка перейшла на дієту і лікувальну гімнастику, і вдалося проскочити цей складний період у її житті. Що стосується самої Марії, то вона зізналася, що постійно контролює свою вагу, харчується здоровою їжею, забезпечує організм мікроелементами. Круасанами і солодощами не захоплюється і веде активний спосіб життя. Так що якщо займатися собою, то фігуру і молодість можна зберігати дуже довго, навіть за поганої спадковості.

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