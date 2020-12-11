За жорстоке побиття поляків арештували чотирьох українців





Як пoвідoмляє



Згідно з даними правоохоронців, четверо українців вранці близько 5:00 увірвалися до господарського приміщення, в якому перебували двоє жителів Ольштинського повіту 25 та 30 років, й жорстоко побили їх. Потерпілі стверджують, що напад був скоєний без причини.



У результаті побиття обох поляків госпіталізували, причому 30-річного чоловіка – в тяжкому стані. Усіх 4-ох громадян України поліція затримала. Рішенням суду їх арештували на 3 місяці на момент досудового слідства. Чоловікам загрожує до 8 років ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє 39-річних, 35-річний та 28-річний громадяни України були арештовані через побиття 2-ох поляків.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на cайт поліції, інцидент стався декілька днів тому в Польщі селі Лупово гміна Джвєжути.Згідно з даними правоохоронців, четверо українців вранці близько 5:00 увірвалися до господарського приміщення, в якому перебували двоє жителів Ольштинського повіту 25 та 30 років, й жорстоко побили їх. Потерпілі стверджують, що напад був скоєний без причини.У результаті побиття обох поляків госпіталізували, причому 30-річного чоловіка – в тяжкому стані. Усіх 4-ох громадян України поліція затримала. Рішенням суду їх арештували на 3 місяці на момент досудового слідства. Чоловікам загрожує до 8 років ув'язнення.

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