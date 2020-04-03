У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям





Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров,- передає



За його словами, це відбувалося за колишнього уряду Бойка Борисова. Зазначається, що установа трансплантувати органи "бідних живих донорів багатим дядечкам".



За словами Кацарова, за останні два роки в держлікарні було проведено 14 операцій із пересадки нирок багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. При цьому, вони використовували "фальшиві особистості".



Донорами, як правило, ставали громадяни України та Молдови. За документами вони нібито були їхніми "племінниками". Однак, у Міністерстві охорони здоров'я країни вважають, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство.



Також з'ясувалося, що один із високопосадовців за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки.



Як пише видання, підозри про порушення правил трансплантації в країні існують вже давно. Однак це перший раз, коли таку практику було підтверджено урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття отримає сильний міжнародний резонанс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Болгарії державна лікарня виконувала операції з пересадки органів, імовірно, з порушенням законодавства. Органи українців пересаджували багатим людям, які не є їхніми родичами, як того вимагає закон.Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії,- передає Обозреватель зпосиланням на Euractiv.За його словами, це відбувалося за колишнього уряду Бойка Борисова. Зазначається, що установа трансплантувати органи "бідних живих донорів багатим дядечкам".За словами Кацарова, за останні два роки в держлікарні було проведено 14 операцій із пересадки нирок багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. При цьому, вони використовували "фальшиві особистості".Донорами, як правило, ставали громадяни України та Молдови. За документами вони нібито були їхніми "племінниками". Однак, у Міністерстві охорони здоров'я країни вважають, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство.Також з'ясувалося, що один із високопосадовців за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки.Як пише видання, підозри про порушення правил трансплантації в країні існують вже давно. Однак це перший раз, коли таку практику було підтверджено урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття отримає сильний міжнародний резонанс.

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