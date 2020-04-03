вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям

У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
У Болгарії державна лікарня виконувала операції з пересадки органів, імовірно, з порушенням законодавства. Органи українців пересаджували багатим людям, які не є їхніми родичами, як того вимагає закон.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров,- передає Обозреватель зпосиланням на Euractiv.

За його словами, це відбувалося за колишнього уряду Бойка Борисова. Зазначається, що установа трансплантувати органи "бідних живих донорів багатим дядечкам".

За словами Кацарова, за останні два роки в держлікарні було проведено 14 операцій із пересадки нирок багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. При цьому, вони використовували "фальшиві особистості".

Донорами, як правило, ставали громадяни України та Молдови. За документами вони нібито були їхніми "племінниками". Однак, у Міністерстві охорони здоров'я країни вважають, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство.

Також з'ясувалося, що один із високопосадовців за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки.

Як пише видання, підозри про порушення правил трансплантації в країні існують вже давно. Однак це перший раз, коли таку практику було підтверджено урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття отримає сильний міжнародний резонанс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Болгарія скандал, органи, пересадка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
Сьогодні, 19:50
До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО
Сьогодні, 19:30
За жорстоке побиття поляків арештували чотирьох українців
Сьогодні, 19:11
Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
В Індії тяжкохворі діти з України стали заручниками жахливої ситуації через пересадку органів В Індії тяжкохворі діти з України стали заручниками жахливої ситуації через пересадку органів
03 квітень, 2020, 00:09
За нирку – 324 тисячі: в Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів За нирку – 324 тисячі: в Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів
28 грудень, 2019, 15:01
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
29 травень, 2019, 13:21
Волинянка, із якою мама поділилася печінкою, двічі підкорила Говерлу та мріє зійти на Ельбрус Волинянка, із якою мама поділилася печінкою, двічі підкорила Говерлу та мріє зійти на Ельбрус
11 квітень, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
Сьогодні, 19:50
 0
До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО
Сьогодні, 19:30
 0
За жорстоке побиття поляків арештували чотирьох українців
Сьогодні, 19:11
 0
Ще 6 мобільних бригад на Волині пройшли навчання з вакцинації проти COVID-19
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8