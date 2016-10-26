вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»

Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»
Поблизу шести наземних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 8 червня вакцинуватимуть трудових мігрантів та студентів з України: дводозовими Pfizer, Moderna, AstraZeneca та однодозовою вакциною Janssen.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив Станіслав Мазур, директор медичного центру “Медик” із Жешува, який проводитиме вакцинацію.

«З 8 червня ми будемо готові вакцинувати українців усіма вакцинами проти коронавірусу, які сертифіковано в ЄС»,- заявив Мазур, додавши, що це відбуватиметься на добровільній основі.

За його словами, у червні до Польщі буде доставлено значні обсяги вакцини різних виробників. Уже зараз центр має у своєму розпорядженні 45 тис. доз вакцини Pfizer, які може бути використано для щеплення українців, які перетинатимуть кордон.

Він уточнив: той, хто вакцинуватиметься дводозовою вакциною проти коронавірусу, матиме змогу отримати другу дозу будь-де в Польщі, оскільки з 1 липня не буде жодної прив'язки до місця вакцинації.
Мазур висловив сподівання на фінансову допомогу польської держави як при облаштуванні інфраструктури цих пунктів, так і у випадку форс-мажорних обставин, наприклад, коли пацієнта у результаті можливого ускладнення після щеплення потрібно перевезти до лікарні і надати допомогу.

Він повідомив, що понад 100 працівників центру, які пройшли спеціальні курси, працюватимуть у цих тимчасових пунктах цілодобово. У таких пунктах відразу після перетину кордону можна буде здати тест на коронавірус, а потім, у випадку негативного результату, відразу отримати е-направлення на щеплення і вакцинуватися.

Директор центру поінформував, що тестування і вакцинація проти коронавірусу коштуватиме українцю зі знижкою 115 злотих (860 грн). Як відомо, тестування у Польщі є платною послугою, вакцинація - безкоштовною. Він додав, що щепитися можна буде на пропускних пунктах Медика-Шегині, Корчова-Краківець, Гребенне-РаваРуська, Будомєж-Грушів, Дорогуськ-Ягодин, Долгобичув-Угринів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мазур, вакцинація на польському кордоні, вартість і виробники вакцини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»
Сьогодні, 21:27
Екіпаж зі спортсменом з Волині виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 20:35
Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати
Сьогодні, 20:14
Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Депутати міськради проти потенційного «антибандерівського» консула в Луцьку Депутати міськради проти потенційного «антибандерівського» консула в Луцьку
26 жовтень, 2016, 16:55
Луцькі депутати невдоволені потенційним Генконсулом Польщі Луцькі депутати невдоволені потенційним Генконсулом Польщі
20 жовтень, 2016, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»
Сьогодні, 21:27
 0
Екіпаж зі спортсменом з Волині виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 20:35
 0
Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати
Сьогодні, 20:14
 0
Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
Сьогодні, 19:50
 0
Медіа
відео
1/8