Відомо, коли і як проведуть свято останнього дзвоника у Нововолинській громаді





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У ліцеях Нововолинська “останній дзвоник” запланований на 16 червня.



- Ліцей №1 – о 9:30 відбудеться мінілінійка для учнів 1, 9, 10, 11 класів, далі – розваги для першачків. Для решти учнів класні керівники самостійно планують форму проведення.

- Ліцей № 2 – урочистості пройдуть на стадіоні закладу о 9:00 для учнів 1, 4, 9, 10, 11 класів.

- Ліцей № 3 – лінійка розпочнеться о 9:00 на подвір’ї закладу. Будуть присутні учні 1, 4, 9, 10, 11 класів.

- Ліцей № 4 – о 9:00 для усіх класів розпочнеться урочиста лінійка, виховні години та квести.

- Ліцей № 5 – свято останнього дзвоника відбудеться на подвір’ї закладу для 1, 10, 11 класів. Урочистості заплановані на 9:00.

- Ліцей № 6 – заходи стартують о 9:00 на подвір’ї закладу для 9-11 класів.

- Ліцей № 7 – свято останнього дзвоника відбудеться о 9:00 на подвір’ї школи для 9-11 класів.

- Ліцей № 8 – о 9:00 для учнів 1 – 4 класів розпочнеться квест “У пошуках Дзвінка”. О 10:00 для учнів 5 – 11 класів запланована урочиста лінійка. Заходи проходитимуть на подвір’ї закладу.

- Ліцей № 9 – для учнів 9 -11 класів о 9:00 відбудеться урочиста лінійка на території закладу. Години спілкування присвячені святу останнього дзвоника для учнів 1- 8 класів проведуть класні керівники.



Свято останнього дзвоника у Грибовицькій гімназії відбудеться для всіх класів 10 червня о 9:00 на території закладу. У Низкиницькій гімназії “останній дзвоник” пройде 16 червня о 10:00 на подвір’ї закладу для 1 – 4, 9 класів.



У Грядівському ліцеї урочистості пройдуть 8 червня о 9:00 для усіх класів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 8-го по 16-те червня у загальноосвітніх установах Нововолинської громади відбудеться свято останнього дзвоника. Формат урочистостей заклади обирають самостійно.Про це йдеться на сайті міста.У ліцеях Нововолинська “останній дзвоник” запланований на 16 червня.- Ліцей №1 – о 9:30 відбудеться мінілінійка для учнів 1, 9, 10, 11 класів, далі – розваги для першачків. Для решти учнів класні керівники самостійно планують форму проведення.- Ліцей № 2 – урочистості пройдуть на стадіоні закладу о 9:00 для учнів 1, 4, 9, 10, 11 класів.- Ліцей № 3 – лінійка розпочнеться о 9:00 на подвір’ї закладу. Будуть присутні учні 1, 4, 9, 10, 11 класів.- Ліцей № 4 – о 9:00 для усіх класів розпочнеться урочиста лінійка, виховні години та квести.- Ліцей № 5 – свято останнього дзвоника відбудеться на подвір’ї закладу для 1, 10, 11 класів. Урочистості заплановані на 9:00.- Ліцей № 6 – заходи стартують о 9:00 на подвір’ї закладу для 9-11 класів.- Ліцей № 7 – свято останнього дзвоника відбудеться о 9:00 на подвір’ї школи для 9-11 класів.- Ліцей № 8 – о 9:00 для учнів 1 – 4 класів розпочнеться квест “У пошуках Дзвінка”. О 10:00 для учнів 5 – 11 класів запланована урочиста лінійка. Заходи проходитимуть на подвір’ї закладу.- Ліцей № 9 – для учнів 9 -11 класів о 9:00 відбудеться урочиста лінійка на території закладу. Години спілкування присвячені святу останнього дзвоника для учнів 1- 8 класів проведуть класні керівники.Свято останнього дзвоника у Грибовицькій гімназії відбудеться для всіх класів 10 червня о 9:00 на території закладу. У Низкиницькій гімназії “останній дзвоник” пройде 16 червня о 10:00 на подвір’ї закладу для 1 – 4, 9 класів.У Грядівському ліцеї урочистості пройдуть 8 червня о 9:00 для усіх класів.

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