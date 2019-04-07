У Луцьку під час «дворових розбірок» підлітку встромили ножа в спину.ВІДЕО





Про подію стало відомо близько 19 години у п’ятницю, 4 червня.



Компанія підлітків на орендованій квартирі влаштували гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду зав’язався конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину.



На місці працюють медики і два екіпажі поліції. Хлопця на місці рятують працівники швидкої допомоги.



Деталі згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку встромили підлітку у спину ножа. Інцидент трапився на вулиці Федорова 4-б, повідомляє « Волинь.Правда ».Про подію стало відомо близько 19 години у п’ятницю, 4 червня.Компанія підлітків на орендованій квартирі влаштували гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду зав’язався конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину.На місці працюють медики і два екіпажі поліції. Хлопця на місці рятують працівники швидкої допомоги.Деталі згодом.

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