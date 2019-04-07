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У Луцьку під час «дворових розбірок» підлітку встромили ножа в спину.ВІДЕО

У Луцьку під час «дворових розбірок» підлітку встромили ножа в спину.ВІДЕО
У Луцьку встромили підлітку у спину ножа. Інцидент трапився на вулиці Федорова 4-б, повідомляє «Волинь.Правда».

Про подію стало відомо близько 19 години у п’ятницю, 4 червня.

Компанія підлітків на орендованій квартирі влаштували гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду зав’язався конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину.

На місці працюють медики і два екіпажі поліції. Хлопця на місці рятують працівники швидкої допомоги.

Деталі згодом.



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Теги: Федорова, ніж встромили в спину, поліція
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