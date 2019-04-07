У Луцьку під час «дворових розбірок» підлітку встромили ножа в спину.ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
У Луцьку встромили підлітку у спину ножа. Інцидент трапився на вулиці Федорова 4-б, повідомляє «Волинь.Правда».
Про подію стало відомо близько 19 години у п’ятницю, 4 червня.
Компанія підлітків на орендованій квартирі влаштували гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду зав’язався конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину.
На місці працюють медики і два екіпажі поліції. Хлопця на місці рятують працівники швидкої допомоги.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про подію стало відомо близько 19 години у п’ятницю, 4 червня.
Компанія підлітків на орендованій квартирі влаштували гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду зав’язався конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину.
На місці працюють медики і два екіпажі поліції. Хлопця на місці рятують працівники швидкої допомоги.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Мамочки за кадром коечені
Останні новини
У Луцьку під час «дворових розбірок» підлітку встромили ножа в спину.ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»
Сьогодні, 21:27