У МОЗ розповіли, як визначити повторне інфікування COVID-19



Відповідний наказ оприлюднили на сайті МОЗ, -



Згідно з ним, зафіксувати повторне зараження COVID-19 можна лише після двох місяців з моменту первинного захворювання.

До того ж при реінфекції нові симптоми повинні виникати після повного одужання від першого разу.



"Повторне захворювання COVID-19 (реінфекція) – позитивний результат дослідження методом ПЛР або швидкими тестами на визначення антигену SARS-CoV-2 та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА отриманий повторно, але не менше ніж через 60 днів після первинного позитивного результату дослідження, у пацієнта, в разі якщо нові симптоми COVID-19 виникли після періоду повного одужання першого епізоду захворювання", – пояснюють у міністерстві.



У міністерстві зазначають, що алгоритм дій при повторному інфікуванні повинен бути таким же, як при виявленні пацієнтів з підозрою або підтвердженням COVID-19 вперше.



Крім того, дані про повторні випадки захворювання фіксуватимуться та передаватимуться до лабораторних центрів МОЗ.



На основі них буде проводитися епідеміологічне розслідування.

Їх також будуть вносити до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями.



Станом на березень 2021 року у Центрі громадського здоров'я України зафіксували понад 1300 випадків повторного інфікування коронавірусною хворобою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я визначилися, як діагностувати повторний випадок захворювання на коронавірусну хворобу.Відповідний наказ оприлюднили на сайті МОЗ, - пише "Українська правда.Життя".Згідно з ним, зафіксувати повторне зараження COVID-19 можна лише після двох місяців з моменту первинного захворювання.До того ж при реінфекції нові симптоми повинні виникати після повного одужання від першого разу."Повторне захворювання COVID-19 (реінфекція) – позитивний результат дослідження методом ПЛР або швидкими тестами на визначення антигену SARS-CoV-2 та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА отриманий повторно, але не менше ніж через 60 днів після первинного позитивного результату дослідження, у пацієнта, в разі якщо нові симптоми COVID-19 виникли після періоду повного одужання першого епізоду захворювання", – пояснюють у міністерстві.У міністерстві зазначають, що алгоритм дій при повторному інфікуванні повинен бути таким же, як при виявленні пацієнтів з підозрою або підтвердженням COVID-19 вперше.Крім того, дані про повторні випадки захворювання фіксуватимуться та передаватимуться до лабораторних центрів МОЗ.На основі них буде проводитися епідеміологічне розслідування.Їх також будуть вносити до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями.Станом на березень 2021 року у Центрі громадського здоров'я України зафіксували понад 1300 випадків повторного інфікування коронавірусною хворобою.

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