Ковельський міський голова запрошує на онлайн-прийом

Ігоря Чайки.

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Прийом відбуватиметься в режимі прямої трансляції в мережі



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 7 червня, відбудеться онлайн-прийом міського голови КовеляПро це повідомляє пресслужба міськради.Прийом відбуватиметься в режимі прямої трансляції в мережі Facebook з 10 до 11 години.У коментарях під трансляцією ви зможете поставити запитання.

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