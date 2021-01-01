Ковельський міський голова запрошує на онлайн-прийом
04 червень, 23:23
У понеділок, 7 червня, відбудеться онлайн-прийом міського голови Ковеля Ігоря Чайки.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Прийом відбуватиметься в режимі прямої трансляції в мережі Facebook з 10 до 11 години.
У коментарях під трансляцією ви зможете поставити запитання.
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Про це повідомляє пресслужба міськради.
Прийом відбуватиметься в режимі прямої трансляції в мережі Facebook з 10 до 11 години.
У коментарях під трансляцією ви зможете поставити запитання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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