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Ковельський міський голова запрошує на онлайн-прийом

Ковельський міський голова запрошує на онлайн-прийом
У понеділок, 7 червня, відбудеться онлайн-прийом міського голови Ковеля Ігоря Чайки.
Про це повідомляє пресслужба міськради.

Прийом відбуватиметься в режимі прямої трансляції в мережі Facebook з 10 до 11 години.

У коментарях під трансляцією ви зможете поставити запитання.

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Теги: Ігор Чайка, прийом громадян
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