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В Україні відновлять планові операції, – Ляшко

В Україні відновлять планові операції, – Ляшко
Частина державних лікарень не будуть приймати хворих на COVID-19 та відновлять надання планової медичної допомоги хворим.
Про це пише 24 канал.

В Україні стабілізувалась ситуація з COVID-19
Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації в країні.

Найближчим часом у МОЗ визначать перелік лікарень, які працюють з ковідними хворими, а решта медзаклади повернуться до звичного режиму роботи.

В Україні двічі забороняли планові госпіталізації – під час осіннього та весняного спалаху коронавірусу.

Міністр додав, що під час спалахів понад 50% від усього ліжкового фонду, який є в розпорядженні закладів охорони здоров'я, віддали під хворих на COVID-19.

З лютого в країні були заборонені планові госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня і проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій.

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Теги: планові операції відновлять, Ляшко
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