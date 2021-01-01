В Україні відновлять планові операції, – Ляшко



Про це пише



В Україні стабілізувалась ситуація з COVID-19

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації в країні.



Найближчим часом у МОЗ визначать перелік лікарень, які працюють з ковідними хворими, а решта медзаклади повернуться до звичного режиму роботи.



В Україні двічі забороняли планові госпіталізації – під час осіннього та весняного спалаху коронавірусу.



Міністр додав, що під час спалахів понад 50% від усього ліжкового фонду, який є в розпорядженні закладів охорони здоров'я, віддали під хворих на COVID-19.



З лютого в країні були заборонені планові госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня і проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частина державних лікарень не будуть приймати хворих на COVID-19 та відновлять надання планової медичної допомоги хворим.Про це пише 24 канал. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'япід час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації в країні.Найближчим часом у МОЗ визначать перелік лікарень, які працюють з ковідними хворими, а решта медзаклади повернуться до звичного режиму роботи.В Україні двічі забороняли планові госпіталізації – під час осіннього та весняного спалаху коронавірусу.Міністр додав, що під час спалахів понад 50% від усього ліжкового фонду, який є в розпорядженні закладів охорони здоров'я, віддали під хворих на COVID-19.З лютого в країні були заборонені планові госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня і проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію