Експерт пояснив, чи можна буде продати свій пай, якщо він у довгостроковій оренді

Ігор Ясько.



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«Більшість паїв в Україні перебувають у довгостроковій оренді, але все ж продати таку землю можна. Земля все одно знаходиться у власності людини, якій вона належить, навіть якщо її обробляє інший. Власник землі може розпоряджатися нею на свій розсуд», — пояснює юрист.



За словами експерта, за орендарем зберігається першочергове право на викуп паю, але тільки за умови, що орендар не є юридичною особою.



«Спочатку потрібно звернутися до орендаря з пропозицією викупу. Якщо орендар — фермерське господарство, воно такої можливості як юридична особа не має, значить, може передати право першочергової купівлі фізичній особі. Фізична особа, яка отримала від фермерського господарства першочергове право на купівлю, може або погодитися на викуп, або відмовитися. Після відмови цієї особи можна пропонувати покупку землі іншим фізичним особам», — уточнив Ясько.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після відкриття ринку землі з 1 червня 2021 року продати ділянку можна буде, навіть якщо вона перебуває в довгостроковій оренді у фермерів або агрохолдингів. Таке роз'яснення дав керуючий партнер юридичної компанії WinnerПро це пише money.fakty.ua «Більшість паїв в Україні перебувають у довгостроковій оренді, але все ж продати таку землю можна. Земля все одно знаходиться у власності людини, якій вона належить, навіть якщо її обробляє інший. Власник землі може розпоряджатися нею на свій розсуд», — пояснює юрист.За словами експерта, за орендарем зберігається першочергове право на викуп паю, але тільки за умови, що орендар не є юридичною особою.«Спочатку потрібно звернутися до орендаря з пропозицією викупу. Якщо орендар — фермерське господарство, воно такої можливості як юридична особа не має, значить, може передати право першочергової купівлі фізичній особі. Фізична особа, яка отримала від фермерського господарства першочергове право на купівлю, може або погодитися на викуп, або відмовитися. Після відмови цієї особи можна пропонувати покупку землі іншим фізичним особам», — уточнив Ясько.

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