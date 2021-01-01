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В Україні вводять Е-лікарняні: названо дату повного переходу

В Україні вводять Е-лікарняні: названо дату повного переходу
З 1 вересня 2021 року в Україні відбудеться повний перехід на електронну систему медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, з червня по серпень медичні установи можуть ще формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листки непрацездатності. Така перехідна модель буде діяти до 31 серпня.
Рішення про те, який саме вид документа видавати, буде приймати лікар відповідно до вимог МОЗ.

"Повний перехід всіх медичних установ країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року", - підкреслив Ляшко.

Відповідний наказ підписано, він вже пройшов експертизу Мін'юсту.

"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний", - наголосив на користі від такого нововведення міністр охорони здоров'я.



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Теги: Ляшко, електронні лікарняні
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