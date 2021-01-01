У Вінниці дивом уцілів малюк, який випав з вікна п’ятого поверху





Про те, де була матір і в якому стані дитина зараз – 4 червня йдеться в сюжеті



Летів щонайменше 12 метрів, при цьому кілька разів повисав на мотузках для білизни. Падіння з балкону трирічного Матвійка випадково побачила сусідка Галина.



Потім впав на клумбу, звівся і, плачучи, побіг. Сусіди не розгубились, схопили хлопчика на руки і відразу викликали швидку.



«Видимих пошкоджень не було: голова, цілісність кісток черепу, опорно рухової системи. Коли одягнули шийний комірець, то побачили на потилиці гематомку», – розповідає лікар станції швидкої допомоги Василь Бойко.



Подряпина на грудях, забій на потилиці, але жодного перелому. Лікарі кажуть, Матвійко народився у сорочці. І хоча тяжких травм немає, хлопчика поклали на обстеження до лікарні.



Того дня батьки були на роботі, Матвійка залишили на старшого брата, а той пішов на вулицю.



«В них троє дітей, прекрасна сім'я така хороша. Старший братик гуляв з собакою», – розповідає сусідка Галина Пирч.



«Його мама залишила з братиком вдома, на балконі були старі батареї після ремонту,це допомогло дотягнутись до вікна, він відкрив і випав з балкону», – зазначають в поліції.



Матір Тетяну у дворі багатоповерхівки ніхто не засуджує, але сусіди досі під враженням.



У поліції з мамою поговорили, квартиру обстежили. На всіх вікнах стоять замки, окрім одного – на балконі. Саме його і відчинив хлопчик.



«Жінка на обліку не перебуває, цілком благополучна родина, однак провели бесіду і склали на маму протокол за неналежне виконання своїх обов’язків», – говорять правоохоронці.



За недогляд випишуть штраф. Лікарі і поліція просять усіх батьків бути уважними, особливо влітку, коли на вікнах ставлять москітні сітки.



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