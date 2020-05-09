Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин розширять,ФОТО





У межах Волині пролягає 158,4 кілометра міжнародної траси, з яких дорога в напрямку Ковель – Ягодин має 62 кілометри, –



Ділянку Ковель – Ягодин із найвищою інтенсивністю руху дорожники планують довести до параметрів І категорії: збудують по дві смуги руху в одному напрямку.



Наразі в області є 35 кілометрів автошляху з двома проїздами. У відомстві кажуть: цьогоріч планують відреконструювати ще сім кілометрів на двох ділянках Ковельщини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із ділянок автомобільної траси Київ-Ковель-Ягодин стартували ремонтні роботи. Дорожники подовжили водопропускні труби та нині підготовлюють ділянки під вкладання асфальту на трикілометровому відтинку між селами Довгоноси та Старі Кошари.У межах Волині пролягає 158,4 кілометра міжнародної траси, з яких дорога в напрямку Ковель – Ягодин має 62 кілометри, – повідомляють у Службі автомобільних доріг області.Ділянку Ковель – Ягодин із найвищою інтенсивністю руху дорожники планують довести до параметрів І категорії: збудують по дві смуги руху в одному напрямку.Наразі в області є 35 кілометрів автошляху з двома проїздами. У відомстві кажуть: цьогоріч планують відреконструювати ще сім кілометрів на двох ділянках Ковельщини.

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