Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин розширять,ФОТО
Сьогодні, 08:19
На одній із ділянок автомобільної траси Київ-Ковель-Ягодин стартували ремонтні роботи. Дорожники подовжили водопропускні труби та нині підготовлюють ділянки під вкладання асфальту на трикілометровому відтинку між селами Довгоноси та Старі Кошари.
У межах Волині пролягає 158,4 кілометра міжнародної траси, з яких дорога в напрямку Ковель – Ягодин має 62 кілометри, – повідомляють у Службі автомобільних доріг області.
Ділянку Ковель – Ягодин із найвищою інтенсивністю руху дорожники планують довести до параметрів І категорії: збудують по дві смуги руху в одному напрямку.
Наразі в області є 35 кілометрів автошляху з двома проїздами. У відомстві кажуть: цьогоріч планують відреконструювати ще сім кілометрів на двох ділянках Ковельщини.
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У межах Волині пролягає 158,4 кілометра міжнародної траси, з яких дорога в напрямку Ковель – Ягодин має 62 кілометри, – повідомляють у Службі автомобільних доріг області.
Ділянку Ковель – Ягодин із найвищою інтенсивністю руху дорожники планують довести до параметрів І категорії: збудують по дві смуги руху в одному напрямку.
Наразі в області є 35 кілометрів автошляху з двома проїздами. У відомстві кажуть: цьогоріч планують відреконструювати ще сім кілометрів на двох ділянках Ковельщини.
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