За добу COVID-19 підтвердили у 47 волинян





Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.



Так, випадки захворювання на коронавірус зафіксували у:

• м. Луцьк – 10,

• Луцький район – 1,

• Горохівський район – 1,

• Ківерцівський район – 4,

• м. Нововолинськ – 3,

• Володимир-Волинський район – 2,

• Іваничівський район – 2,

• Локачинський район – 2,

• Ковельський район – 10,

• Ратнівський район – 4,

• Камінь-Каширський район – 5,

• Любешівський район – 1,

• Маневицький район — 2.



Усього станом на 5 червня в області зареєстровано 61 591 випадок.



Одужало –58 678 осіб (за останню добу – 105).



Летальні випадки – 1164 (за останню добу — 0).



Методом ПЛР всього обстежено 245 557 осіб, за минулу добу обстежено — 739 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 47 випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Так, випадки захворювання на коронавірус зафіксували у:• м. Луцьк – 10,• Луцький район – 1,• Горохівський район – 1,• Ківерцівський район – 4,• м. Нововолинськ – 3,• Володимир-Волинський район – 2,• Іваничівський район – 2,• Локачинський район – 2,• Ковельський район – 10,• Ратнівський район – 4,• Камінь-Каширський район – 5,• Любешівський район – 1,• Маневицький район — 2.Усього станом на 5 червня в області зареєстровано 61 591 випадок.Одужало –58 678 осіб (за останню добу – 105).Летальні випадки – 1164 (за останню добу — 0).Методом ПЛР всього обстежено 245 557 осіб, за минулу добу обстежено — 739 осіб.

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