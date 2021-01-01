За добу COVID-19 підтвердили у 47 волинян
Сьогодні, 09:53
За минулу добу на Волині зареєстрували 47 випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, випадки захворювання на коронавірус зафіксували у:
• м. Луцьк – 10,
• Луцький район – 1,
• Горохівський район – 1,
• Ківерцівський район – 4,
• м. Нововолинськ – 3,
• Володимир-Волинський район – 2,
• Іваничівський район – 2,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 10,
• Ратнівський район – 4,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Любешівський район – 1,
• Маневицький район — 2.
Усього станом на 5 червня в області зареєстровано 61 591 випадок.
Одужало –58 678 осіб (за останню добу – 105).
Летальні випадки – 1164 (за останню добу — 0).
Методом ПЛР всього обстежено 245 557 осіб, за минулу добу обстежено — 739 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, випадки захворювання на коронавірус зафіксували у:
• м. Луцьк – 10,
• Луцький район – 1,
• Горохівський район – 1,
• Ківерцівський район – 4,
• м. Нововолинськ – 3,
• Володимир-Волинський район – 2,
• Іваничівський район – 2,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 10,
• Ратнівський район – 4,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Любешівський район – 1,
• Маневицький район — 2.
Усього станом на 5 червня в області зареєстровано 61 591 випадок.
Одужало –58 678 осіб (за останню добу – 105).
Летальні випадки – 1164 (за останню добу — 0).
Методом ПЛР всього обстежено 245 557 осіб, за минулу добу обстежено — 739 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За добу COVID-19 підтвердили у 47 волинян
Сьогодні, 09:53
Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин розширять,ФОТО
Сьогодні, 08:19
У Вінниці дивом уцілів малюк, який випав з вікна п’ятого поверху
Сьогодні, 07:23
В Україні вводять Е-лікарняні: названо дату повного переходу
Сьогодні, 05:15