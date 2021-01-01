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За добу COVID-19 підтвердили у 47 волинян

За добу COVID-19 підтвердили у 47 волинян
За минулу добу на Волині зареєстрували 47 випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, випадки захворювання на коронавірус зафіксували у:
• м. Луцьк – 10,
• Луцький район – 1,
• Горохівський район – 1,
• Ківерцівський район – 4,
• м. Нововолинськ – 3,
• Володимир-Волинський район – 2,
• Іваничівський район – 2,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 10,
• Ратнівський район – 4,
• Камінь-Каширський район – 5,
• Любешівський район – 1,
• Маневицький район — 2.

Усього станом на 5 червня в області зареєстровано 61 591 випадок.

Одужало –58 678 осіб (за останню добу – 105).

Летальні випадки – 1164 (за останню добу — 0).

Методом ПЛР всього обстежено 245 557 осіб, за минулу добу обстежено — 739 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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