Волинянин пошкодував незнайомців і накупив непотрібних речей на 18 тисяч





Про це повідомля газета

Чоловік на своєму подвір’ї заслухався байкою двох незнайомців, котрі запропонували йому придбати «дуже дешево» бензопилу, шуруповерт, зварювальний апарат та перфоратор.



При цьому хлопці бідкалися, що не тутешні, а щоб перетнути кордон, не мають грошей, тому й, мовляв, збувають товар за пів ціни.



Не довго думаючи, чоловік пожалів «бідолах» і купив у них всі ці речі за 18000 гривень, а коли гендлярі накивали п’ятами, отямився, зрозумівши, що залишився ошуканим, бо купив не потрібні йому речі.



Горохівські поліцейські закликають бути пильними.

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Чоловік на своєму подвір’ї заслухався байкою двох незнайомців, котрі запропонували йому придбати «дуже дешево» бензопилу, шуруповерт, зварювальний апарат та перфоратор.При цьому хлопці бідкалися, що не тутешні, а щоб перетнути кордон, не мають грошей, тому й, мовляв, збувають товар за пів ціни.Не довго думаючи, чоловік пожалів «бідолах» і купив у них всі ці речі за 18000 гривень, а коли гендлярі накивали п’ятами, отямився, зрозумівши, що залишився ошуканим, бо купив не потрібні йому речі.Горохівські поліцейські закликають бути пильними.

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