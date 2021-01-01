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Волинянин пошкодував незнайомців і накупив непотрібних речей на 18 тисяч

Волинянин пошкодував незнайомців і накупив непотрібних речей на 18 тисяч
Вчинок, про який жалкує, сам собі зробив на рівному місці 70-річний горохівчанин. Чоловіку пройдисвіти так задурили голову, що віддав їм 18 000 гривень.

Про це повідомля газета "Волинь-нова".

Чоловік на своєму подвір’ї заслухався байкою двох незнайомців, котрі запропонували йому придбати «дуже дешево» бензопилу, шуруповерт, зварювальний апарат та перфоратор.

При цьому хлопці бідкалися, що не тутешні, а щоб перетнути кордон, не мають грошей, тому й, мовляв, збувають товар за пів ціни.

Не довго думаючи, чоловік пожалів «бідолах» і купив у них всі ці речі за 18000 гривень, а коли гендлярі накивали п’ятами, отямився, зрозумівши, що залишився ошуканим, бо купив не потрібні йому речі.

Горохівські поліцейські закликають бути пильними.

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Теги: Волинь, Горохів
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