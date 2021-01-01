5 червня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:34
Православна церква 5 червня вшановує пам'ять єпископа Леонтія (Левона). Цей день називали Конопляником, оскільки на Левона сіяли коноплю.
У насіння, приготоване для посіву, як правило, клали великоднє яйце, а потім при посіві розкидали шкаралупу по полю. Коноплю шанували в народі: з її стебла добували пеньку, з насіння робили олію, використовували її в народній медицині, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
День – важкий. Будьте особливо обережні – вас можуть обдурити.
Прикмети на 5 червня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- туман – незабаром буде негода;
- горобина буйно цвіте – до хорошого врожаю конопель.
- багато мошок і комарів – до сухої й теплої погоди;
- з'явилося багато оводів – урожай буде гарним.
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У насіння, приготоване для посіву, як правило, клали великоднє яйце, а потім при посіві розкидали шкаралупу по полю. Коноплю шанували в народі: з її стебла добували пеньку, з насіння робили олію, використовували її в народній медицині, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
День – важкий. Будьте особливо обережні – вас можуть обдурити.
Прикмети на 5 червня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- туман – незабаром буде негода;
- горобина буйно цвіте – до хорошого врожаю конопель.
- багато мошок і комарів – до сухої й теплої погоди;
- з'явилося багато оводів – урожай буде гарним.
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