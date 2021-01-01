5 червня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Православна церква 5 червня вшановує пам'ять єпископа Леонтія (Левона). Цей день називали Конопляником, оскільки на Левона сіяли коноплю.У насіння, приготоване для посіву, як правило, клали великоднє яйце, а потім при посіві розкидали шкаралупу по полю. Коноплю шанували в народі: з її стебла добували пеньку, з насіння робили олію, використовували її в народній медицині, - пише УНІАН.День – важкий. Будьте особливо обережні – вас можуть обдурити.З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:- туман – незабаром буде негода;- горобина буйно цвіте – до хорошого врожаю конопель.- багато мошок і комарів – до сухої й теплої погоди;- з'явилося багато оводів – урожай буде гарним.