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Дитсадки відвідують 56% маленьких волинян

Дитсадки відвідують 56% маленьких волинян
На Волині заклади дошкільної освіти відвідують 56% дітей дошкільного віку.

Про це свідчать дані Головне управління статистики у Волинській області.

У Волинській області функціонує 488 закладів дошкільної освіти, в яких займаються 33 464 дітей.

Згідно даних управління статистики, найбільше дітей відвідувало дитячі садки у 2017 році – 38592. Найбільше охоплення дошкільною освітою зафіксоване у 2019-ому – 58% волинських малюків у цьому році відвідували дитсадки.

Найгіршою ситуація була у 2000 році, коли дошкільною освітою було охоплено лише 24% дітей відповідного віку. Тоді у 305 садках перебувало лише 17032 дитини.

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Теги: Волинь, Луцьк, дошкільна освіта
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