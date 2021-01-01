Дитсадки відвідують 56% маленьких волинян

На Волині заклади дошкільної освіти відвідують 56% дітей дошкільного віку.Про це свідчать дані Головне управління статистики у Волинській області.У Волинській області функціонує 488 закладів дошкільної освіти, в яких займаються 33 464 дітей.Згідно даних управління статистики, найбільше дітей відвідувало дитячі садки у 2017 році – 38592. Найбільше охоплення дошкільною освітою зафіксоване у 2019-ому – 58% волинських малюків у цьому році відвідували дитсадки.Найгіршою ситуація була у 2000 році, коли дошкільною освітою було охоплено лише 24% дітей відповідного віку. Тоді у 305 садках перебувало лише 17032 дитини.