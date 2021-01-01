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Волинську трасу «Київ-Ковель-Ягодин» розширюють. ВІДЕО

Волинську трасу «Київ-Ковель-Ягодин» розширюють. ВІДЕО
На Волині тривають реконстукційні роботи на міжнародному автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін).

Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.

На ділянці протяжністю 3 км між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари, що на Ковельщині, проводяться роботи зі зведення земляного полотна під ще один проїзд.

По завершенню робіт матимемо ще 3 км автошляху М-07 І категорії.
Замовник робіт – Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

Незалежний технагляд – консорціум «ТЕХЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ».
У 2021 році об’єкт реконструкції на км 451 – км 454 автодороги М-07 буде введено в експлуатацію.


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Теги: Волинь, дорога
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