Волинську трасу «Київ-Ковель-Ягодин» розширюють. ВІДЕО

На Волині тривають реконстукційні роботи на міжнародному автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін).Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.На ділянці протяжністю 3 км між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари, що на Ковельщині, проводяться роботи зі зведення земляного полотна під ще один проїзд.По завершенню робіт матимемо ще 3 км автошляху М-07 І категорії.Замовник робіт – Служба автомобільних доріг у Волинській області.Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".Незалежний технагляд – консорціум «ТЕХЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ».У 2021 році об’єкт реконструкції на км 451 – км 454 автодороги М-07 буде введено в експлуатацію.