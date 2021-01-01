Волинську трасу «Київ-Ковель-Ягодин» розширюють. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
На Волині тривають реконстукційні роботи на міжнародному автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін).
Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
На ділянці протяжністю 3 км між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари, що на Ковельщині, проводяться роботи зі зведення земляного полотна під ще один проїзд.
По завершенню робіт матимемо ще 3 км автошляху М-07 І категорії.
Замовник робіт – Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
Незалежний технагляд – консорціум «ТЕХЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ».
У 2021 році об’єкт реконструкції на км 451 – км 454 автодороги М-07 буде введено в експлуатацію.
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Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
На ділянці протяжністю 3 км між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари, що на Ковельщині, проводяться роботи зі зведення земляного полотна під ще один проїзд.
По завершенню робіт матимемо ще 3 км автошляху М-07 І категорії.
Замовник робіт – Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
Незалежний технагляд – консорціум «ТЕХЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ».
У 2021 році об’єкт реконструкції на км 451 – км 454 автодороги М-07 буде введено в експлуатацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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