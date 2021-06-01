Оприлюднили правильні відповіді ЗНО з історії України





Сертифікаційну роботу виконували 203 361 особа, що становить 68% від загальної кількості зареєстрованих учасників, - пише



Результати тестування з історії України оголосять до 25 червня 2021 року включно. Наразі ж Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді до тесту.



Щоб перевірити, наскільки правильно були виконані завдання під час ЗНО, можна скористатися правильними відповідями, які оприлюднили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.



Побачити правильні відповіді можна, перейшовши за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 4 червня, в Україні відбулося Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з історії України. Участь у тестуванні взяли 203 361 особа, що становить 68% від загальної кількості зареєстрованих.Сертифікаційну роботу виконували 203 361 особа, що становить 68% від загальної кількості зареєстрованих учасників, - пише УНІАН. Результати тестування з історії України оголосять до 25 червня 2021 року включно. Наразі ж Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді до тесту.Щоб перевірити, наскільки правильно були виконані завдання під час ЗНО, можна скористатися правильними відповідями, які оприлюднили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.Побачити правильні відповіді можна, перейшовши за ПОСИЛАННЯМ.

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