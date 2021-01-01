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Епідеміолог розповіла, чи потрібно в Україні скасувати масковий режим

Епідеміолог розповіла, чи потрібно в Україні скасувати масковий режим
Епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград розповіла, чому масковий режим для українців залишається обов'язковим.

Про це повідомляє УНІАН.

У деяких країнах світу влада вже скасувала масковий режим для населення. Зокрема йде мова про Ізраїль, Польщу та США. Однак для України таке рішення поки залишається недоступним.

Як зазначила експерт, триває мутація вірусу.

"Ми не знаємо, які генотипи циркулюють й які можуть бути", – підкреслила вона. - "Ми маємо справу з таким непрогнозованим вірусом, що краще там, де є високий ризик зараження, маску мати", – заявила Виноград.

Мовиться про такі місця із великим ризиком зараження:

громадський транспорт;

закриті приміщення.

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Теги: масковий режим, коронавірус
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