У Луцьку під час ремонту знайшли стару каналізацію. ФОТО

В обласному центрі Волині під час реконструкції проспекту Волі комунальники відкопали стару каналізаційну систему.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук."Під час реконструкції пр. Волі знайшли стару каналізацію, яка вже дуже давно не вискористовується. Змушені демонтовувати, щоб в майбутньому не було просадок та інших несподіванок. Такі моменти подовжують строк виконання робіт, але робити треба так, щоб через 10 років не ремонтувати і переробляти", - написав міський голова.