У Луцьку під час ремонту знайшли стару каналізацію. ФОТО
Сьогодні, 14:42
В обласному центрі Волині під час реконструкції проспекту Волі комунальники відкопали стару каналізаційну систему.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Під час реконструкції пр. Волі знайшли стару каналізацію, яка вже дуже давно не вискористовується. Змушені демонтовувати, щоб в майбутньому не було просадок та інших несподіванок. Такі моменти подовжують строк виконання робіт, але робити треба так, щоб через 10 років не ремонтувати і переробляти", - написав міський голова.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Під час реконструкції пр. Волі знайшли стару каналізацію, яка вже дуже давно не вискористовується. Змушені демонтовувати, щоб в майбутньому не було просадок та інших несподіванок. Такі моменти подовжують строк виконання робіт, але робити треба так, щоб через 10 років не ремонтувати і переробляти", - написав міський голова.
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