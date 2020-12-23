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У Луцьку під час ремонту знайшли стару каналізацію. ФОТО

У Луцьку під час ремонту знайшли стару каналізацію. ФОТО
В обласному центрі Волині під час реконструкції проспекту Волі комунальники відкопали стару каналізаційну систему.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Під час реконструкції пр. Волі знайшли стару каналізацію, яка вже дуже давно не вискористовується. Змушені демонтовувати, щоб в майбутньому не було просадок та інших несподіванок. Такі моменти подовжують строк виконання робіт, але робити треба так, щоб через 10 років не ремонтувати і переробляти", - написав міський голова.

У Луцьку під час ремонту знайшли стару каналізацію. ФОТО
У Луцьку під час ремонту знайшли стару каналізацію. ФОТО

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Теги: реконструкція, Волі, Луцьк
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