На Волині жінка напала на 12-річну дівчинку і побила її





Про це



Як повідомили працівники поліції, до них надійшла також колективна заява від мешканців будинку, де проживає жінка. Сусіди обурені її поведінкою.



У поліції просять жителів Рожища, які також стали жертвою цієї особи, звернутися із відповідною заявою у відділ поліцейської діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень дитині. 12-річну дівчинку побила місцева мешканка, яка часто поводить себе агресивно.Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.Як повідомили працівники поліції, до них надійшла також колективна заява від мешканців будинку, де проживає жінка. Сусіди обурені її поведінкою.У поліції просять жителів Рожища, які також стали жертвою цієї особи, звернутися із відповідною заявою у відділ поліцейської діяльності.

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