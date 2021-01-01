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На Волині жінка напала на 12-річну дівчинку і побила її

На Волині жінка напала на 12-річну дівчинку і побила її
У Рожищі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень дитині. 12-річну дівчинку побила місцева мешканка, яка часто поводить себе агресивно.

Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

Як повідомили працівники поліції, до них надійшла також колективна заява від мешканців будинку, де проживає жінка. Сусіди обурені її поведінкою.

У поліції просять жителів Рожища, які також стали жертвою цієї особи, звернутися із відповідною заявою у відділ поліцейської діяльності.

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Теги: Рожище
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