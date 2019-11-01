В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 21:23
У п’ятницю, 4 червня, у Карпатах зафіксували землетрус магнітудою 2.
Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
«4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що з цього приводу звернень до рятувальників не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
«4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що з цього приводу звернень до рятувальників не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 21:23
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 6 червня
Сьогодні, 20:00
В Україні змінять правила рибальства
Сьогодні, 18:57