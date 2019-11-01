В Україні зафіксували землетрус





Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.



«4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.



У ДСНС зазначили, що з цього приводу звернень до рятувальників не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 4 червня, у Карпатах зафіксували землетрус магнітудою 2.Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.«4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.У ДСНС зазначили, що з цього приводу звернень до рятувальників не було.

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