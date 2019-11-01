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В Україні зафіксували землетрус

В Україні зафіксували землетрус
У п’ятницю, 4 червня, у Карпатах зафіксували землетрус магнітудою 2.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

«4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з цього приводу звернень до рятувальників не було.

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Теги: Карпати, землетрус, Україна
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