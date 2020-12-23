Волинянин виготовляє козяче морозиво. ФОТО





Нещодавно чоловік почав виготовляти унікальний продукт - морозиво з козячого молока, - пише газета

Розводити кіз чоловік почав уже давно. Мав домовленість про закупівлю усього молока, але сталося так, що чоловікові довелося самому думати, куди збувати продукцію. Тож почав виготовляти сири. Їх в асортименті 15 видів: бринза, рікота, сулугуні, моцарела, качота, гауда, голландський, рокфор із пліснявою, косички, шеврон, бринза з шоколадом тощо. Є ще й копчені сири.



А нещодавно Ігор Савчук почав виготовляти козине морозиво. Продукт містить тільки свіже молоко та ванільний цукор. На смак просто чудове.100 г продукту коштує 25 гривень.



"Хочу ще замінити чимось цукор, аби було ще корисніше", – розповів волинський фермер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині фермер Ігор Савчук із села Хорлупи нинішнього Луцького району утримує найбільше стадо кіз на Волині. Він має близько 150 голів.Нещодавно чоловік почав виготовляти унікальний продукт - морозиво з козячого молока, - пише газета "Волинь-нова".

Розводити кіз чоловік почав уже давно. Мав домовленість про закупівлю усього молока, але сталося так, що чоловікові довелося самому думати, куди збувати продукцію. Тож почав виготовляти сири. Їх в асортименті 15 видів: бринза, рікота, сулугуні, моцарела, качота, гауда, голландський, рокфор із пліснявою, косички, шеврон, бринза з шоколадом тощо. Є ще й копчені сири.А нещодавно Ігор Савчук почав виготовляти козине морозиво. Продукт містить тільки свіже молоко та ванільний цукор. На смак просто чудове.100 г продукту коштує 25 гривень."Хочу ще замінити чимось цукор, аби було ще корисніше", – розповів волинський фермер.

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