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Волинянин виготовляє козяче морозиво. ФОТО

Волинянин виготовляє козяче морозиво. ФОТО
На Волині фермер Ігор Савчук із села Хорлупи нинішнього Луцького району утримує найбільше стадо кіз на Волині. Він має близько 150 голів.

Нещодавно чоловік почав виготовляти унікальний продукт - морозиво з козячого молока, - пише газета "Волинь-нова".

Розводити кіз чоловік почав уже давно. Мав домовленість про закупівлю усього молока, але сталося так, що чоловікові довелося самому думати, куди збувати продукцію. Тож почав виготовляти сири. Їх в асортименті 15 видів: бринза, рікота, сулугуні, моцарела, качота, гауда, голландський, рокфор із пліснявою, косички, шеврон, бринза з шоколадом тощо. Є ще й копчені сири.

А нещодавно Ігор Савчук почав виготовляти козине морозиво. Продукт містить тільки свіже молоко та ванільний цукор. На смак просто чудове.100 г продукту коштує 25 гривень.
Волинянин виготовляє козяче морозиво. ФОТО

"Хочу ще замінити чимось цукор, аби було ще корисніше", – розповів волинський фермер.

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Теги: Волинь, фермер, сільське господарство
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Коментарі 2
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а я в дитинстві "виготовляв" козяче драже і продавав сусідським дітям...
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А де його можна купити?
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