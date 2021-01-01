Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 6 червня





Про це йдеться на сайті Sinoptik.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, варто очікувати мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 23-25⁰ тепла.



На території області теж буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰, вдень 21-26⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдень у Луцьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.Про це йдеться на сайті Sinoptik.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, варто очікувати мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 23-25⁰ тепла.На території області теж буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰, вдень 21-26⁰ тепла.

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