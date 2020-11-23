У Луцькому замку відбувся міжнародний мистецький фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
В обласному центрі Волині в рамках міжнародного мистецького фестивалю для людей з інвалідністю "Барви творчості" організували екскурсію містом.
У перший день фестивалю учасники з інших областей відвідали Луцький замок, розповіла Суспільному організаторка фестивалю Олена Мельник.
На захід приїхали представники громадських організацій із різних областей України та Польщі.
Із Житомира разом із сином приїхала Людмила Рибчинська. Говорить: більшість локацій, які хотіли відвідати під час екскурсії, для них залишилися неприступними.
Жінка каже: дорога до Луцького замку дуже важка, хоча її дитина пересувається на легкому візку. "Можна залишити колеса і лишитися без візочка. На інвалідному візку я взагалі не розумію як тут пересуватися. Людині з інвалідністю це яку треба мати силу, щоб заїхати сюди", – говорить жінка.
Син Людмили Рибчинської – єдиний учасник фестивалю, який пересувається на візку. Іншим людям, які мають порушення опорно-рухового апарату, допомагають супроводжуючі.
Учасниця фестивалю Ірина Деркунська приїхала із Вознесенська Миколаївської області. У Луцьку жінка вперше. Із її слів, вразили та сподобалися старі архітектурні пам’ятки.
На фестиваль для людей з інвалідністю керівниця інклюзивної студії "Світло в тобі" з Херсона Тетяна Михайлова привезла вісьмох вихованців. Навчає жінка дітей із синдромом Дауна та аутизмом. Говорить: діти привезли до Луцька танцювальний номер.
Метою заходу, зі слів організаторки Олени Мельник, є надання можливості людям з інвалідністю проявити себе, показати свої таланти та інтегрувати їх в наше суспільство.
Фестиваль стартував 4 червня. Концертний день фестивалю відбудеться в суботу, 5 червня, в Палаці культури Луцька. Понад 200 учасників виступатимуть у різних жанрах: поезія, вокал, інструментальне виконання, оригінальні жанри і хореографія.
Організували фестиваль громадська організація "Батьки дітей з синдром Дауна та іншими порушеннями розвитку" та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськради.
Проєкт став переможцем конкурсу Бюджету участі Луцької міської територіальної громади. Його вартість – 221 тисяча гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У перший день фестивалю учасники з інших областей відвідали Луцький замок, розповіла Суспільному організаторка фестивалю Олена Мельник.
На захід приїхали представники громадських організацій із різних областей України та Польщі.
Із Житомира разом із сином приїхала Людмила Рибчинська. Говорить: більшість локацій, які хотіли відвідати під час екскурсії, для них залишилися неприступними.
Жінка каже: дорога до Луцького замку дуже важка, хоча її дитина пересувається на легкому візку. "Можна залишити колеса і лишитися без візочка. На інвалідному візку я взагалі не розумію як тут пересуватися. Людині з інвалідністю це яку треба мати силу, щоб заїхати сюди", – говорить жінка.
Син Людмили Рибчинської – єдиний учасник фестивалю, який пересувається на візку. Іншим людям, які мають порушення опорно-рухового апарату, допомагають супроводжуючі.
Учасниця фестивалю Ірина Деркунська приїхала із Вознесенська Миколаївської області. У Луцьку жінка вперше. Із її слів, вразили та сподобалися старі архітектурні пам’ятки.
На фестиваль для людей з інвалідністю керівниця інклюзивної студії "Світло в тобі" з Херсона Тетяна Михайлова привезла вісьмох вихованців. Навчає жінка дітей із синдромом Дауна та аутизмом. Говорить: діти привезли до Луцька танцювальний номер.
Метою заходу, зі слів організаторки Олени Мельник, є надання можливості людям з інвалідністю проявити себе, показати свої таланти та інтегрувати їх в наше суспільство.
Фестиваль стартував 4 червня. Концертний день фестивалю відбудеться в суботу, 5 червня, в Палаці культури Луцька. Понад 200 учасників виступатимуть у різних жанрах: поезія, вокал, інструментальне виконання, оригінальні жанри і хореографія.
Організували фестиваль громадська організація "Батьки дітей з синдром Дауна та іншими порушеннями розвитку" та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськради.
Проєкт став переможцем конкурсу Бюджету участі Луцької міської територіальної громади. Його вартість – 221 тисяча гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні змінять правила рибальства
Сьогодні, 18:57
У Луцькому замку відбувся міжнародний мистецький фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
На Волині автівка на «зебрі» збила дитину. ФОТО
Сьогодні, 16:43