У Луцькому замку відбувся міжнародний мистецький фестиваль. ВІДЕО





У перший день фестивалю учасники з інших областей відвідали Луцький замок, розповіла Олена Мельник.



На захід приїхали представники громадських організацій із різних областей України та Польщі.



Із Житомира разом із сином приїхала Людмила Рибчинська. Говорить: більшість локацій, які хотіли відвідати під час екскурсії, для них залишилися неприступними.



Жінка каже: дорога до Луцького замку дуже важка, хоча її дитина пересувається на легкому візку. "Можна залишити колеса і лишитися без візочка. На інвалідному візку я взагалі не розумію як тут пересуватися. Людині з інвалідністю це яку треба мати силу, щоб заїхати сюди", – говорить жінка.



Син Людмили Рибчинської – єдиний учасник фестивалю, який пересувається на візку. Іншим людям, які мають порушення опорно-рухового апарату, допомагають супроводжуючі.



Учасниця фестивалю Ірина Деркунська приїхала із Вознесенська Миколаївської області. У Луцьку жінка вперше. Із її слів, вразили та сподобалися старі архітектурні пам’ятки.



На фестиваль для людей з інвалідністю керівниця інклюзивної студії "Світло в тобі" з Херсона Тетяна Михайлова привезла вісьмох вихованців. Навчає жінка дітей із синдромом Дауна та аутизмом. Говорить: діти привезли до Луцька танцювальний номер.



Метою заходу, зі слів організаторки Олени Мельник, є надання можливості людям з інвалідністю проявити себе, показати свої таланти та інтегрувати їх в наше суспільство.



Фестиваль стартував 4 червня. Концертний день фестивалю відбудеться в суботу, 5 червня, в Палаці культури Луцька. Понад 200 учасників виступатимуть у різних жанрах: поезія, вокал, інструментальне виконання, оригінальні жанри і хореографія.



Організували фестиваль громадська організація "Батьки дітей з синдром Дауна та іншими порушеннями розвитку" та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськради.



Проєкт став переможцем конкурсу Бюджету участі Луцької міської територіальної громади. Його вартість – 221 тисяча гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині в рамках міжнародного мистецького фестивалю для людей з інвалідністю "Барви творчості" організували екскурсію містом.У перший день фестивалю учасники з інших областей відвідали Луцький замок, розповіла Суспільному організаторка фестивалюНа захід приїхали представники громадських організацій із різних областей України та Польщі.Із Житомира разом із сином приїхала Людмила Рибчинська. Говорить: більшість локацій, які хотіли відвідати під час екскурсії, для них залишилися неприступними.Жінка каже: дорога до Луцького замку дуже важка, хоча її дитина пересувається на легкому візку. "Можна залишити колеса і лишитися без візочка. На інвалідному візку я взагалі не розумію як тут пересуватися. Людині з інвалідністю це яку треба мати силу, щоб заїхати сюди", – говорить жінка.Син Людмили Рибчинської – єдиний учасник фестивалю, який пересувається на візку. Іншим людям, які мають порушення опорно-рухового апарату, допомагають супроводжуючі.Учасниця фестивалю Ірина Деркунська приїхала із Вознесенська Миколаївської області. У Луцьку жінка вперше. Із її слів, вразили та сподобалися старі архітектурні пам’ятки.На фестиваль для людей з інвалідністю керівниця інклюзивної студії "Світло в тобі" з Херсона Тетяна Михайлова привезла вісьмох вихованців. Навчає жінка дітей із синдромом Дауна та аутизмом. Говорить: діти привезли до Луцька танцювальний номер.Метою заходу, зі слів організаторки Олени Мельник, є надання можливості людям з інвалідністю проявити себе, показати свої таланти та інтегрувати їх в наше суспільство.Фестиваль стартував 4 червня. Концертний день фестивалю відбудеться в суботу, 5 червня, в Палаці культури Луцька. Понад 200 учасників виступатимуть у різних жанрах: поезія, вокал, інструментальне виконання, оригінальні жанри і хореографія.Організували фестиваль громадська організація "Батьки дітей з синдром Дауна та іншими порушеннями розвитку" та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськради.Проєкт став переможцем конкурсу Бюджету участі Луцької міської територіальної громади. Його вартість – 221 тисяча гривень.

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