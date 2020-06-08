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Біля Рівного сталася смертельна аварія, загинуло троє людей. ФОТО

Біля Рівного сталася смертельна аварія, загинуло троє людей. ФОТО
У Рівненському районі на трасі «Київ-Чоп» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГУНП у Рівненській області.

Повідомлення про автопригоду неподалік села Колоденка до поліції надійшло 5 червня, близько 11-ї години від медиків.

Попередньо відомо, що унаслідок зіткнення двох транспортних засобів «Mitsubishi Outlander» та «Seat» загинуло двоє осіб і двоє травмованих. Пізніше ЗМІ повідомили про смерть ще одного травмованого учасника аварії.
Біля Рівного сталася смертельна аварія, загинуло троє людей. ФОТО
Біля Рівного сталася смертельна аварія, загинуло троє людей. ФОТО
Біля Рівного сталася смертельна аварія, загинуло троє людей. ФОТО


На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Рух на цій ділянці ускладнений.

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Теги: аварія, смерть, Рівне
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