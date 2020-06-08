Біля Рівного сталася смертельна аварія, загинуло троє людей. ФОТО

У Рівненському районі на трасі «Київ-Чоп» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Про це йдеться у повідомленні на сайті ГУНП у Рівненській області.Повідомлення про автопригоду неподалік села Колоденка до поліції надійшло 5 червня, близько 11-ї години від медиків.Попередньо відомо, що унаслідок зіткнення двох транспортних засобів «Mitsubishi Outlander» та «Seat» загинуло двоє осіб і двоє травмованих. Пізніше ЗМІ повідомили про смерть ще одного травмованого учасника аварії.На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Рух на цій ділянці ускладнений.