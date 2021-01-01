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На Волині автівка на «зебрі» збила дитину. ФОТО

На Волині автівка на «зебрі» збила дитину. ФОТО
5-го червня в обідню пору у Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала дитина.

Аварія сталася на вулиці Ковельській біля магазину «Дар», - пише БУГ.

Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на хлопчика підлітка, що переходив дорогу на пішохідному переході.

Як стало відомо, внаслідок ДТП дитина отримала травму ноги. Її госпіталізували.

На місці працювали медики та поліція.



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Теги: Волинь, дтп
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