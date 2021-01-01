На Волині автівка на «зебрі» збила дитину. ФОТО
Сьогодні, 16:43
5-го червня в обідню пору у Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала дитина.
Аварія сталася на вулиці Ковельській біля магазину «Дар», - пише БУГ.
Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на хлопчика підлітка, що переходив дорогу на пішохідному переході.
Як стало відомо, внаслідок ДТП дитина отримала травму ноги. Її госпіталізували.
На місці працювали медики та поліція.
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Аварія сталася на вулиці Ковельській біля магазину «Дар», - пише БУГ.
Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на хлопчика підлітка, що переходив дорогу на пішохідному переході.
Як стало відомо, внаслідок ДТП дитина отримала травму ноги. Її госпіталізували.
На місці працювали медики та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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