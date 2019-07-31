В Україні подорожчали продукти: чи збережеться тенденція





Про це розповіли у Сніданку з 1+1,



За даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, цукор, олія, хліб і фрукти. Знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. Проте фахівці прогнозують хороший урожай у цьому році та сподіваються, що це стримає зростання вартості продуктів.



Сезонні продукти не будуть сильно дорогими, кажуть аналітики. Натомість імпортні будуть дорожчати і надалі, адже триває світова тенденція до зростання цін на продукти.



Як повідомлялося, від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики. У квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українських ринках та в магазинах ціни на продукти за рік виросли в середньому на 10%.Про це розповіли у Сніданку з 1+1, пише ТСН.За даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, цукор, олія, хліб і фрукти. Знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. Проте фахівці прогнозують хороший урожай у цьому році та сподіваються, що це стримає зростання вартості продуктів.Сезонні продукти не будуть сильно дорогими, кажуть аналітики. Натомість імпортні будуть дорожчати і надалі, адже триває світова тенденція до зростання цін на продукти.Як повідомлялося, від минулого року в Україні. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики. У квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі

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