В Україні подорожчали продукти: чи збережеться тенденція
Сьогодні, 14:43
На українських ринках та в магазинах ціни на продукти за рік виросли в середньому на 10%.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1, пише ТСН.
За даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, цукор, олія, хліб і фрукти. Знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. Проте фахівці прогнозують хороший урожай у цьому році та сподіваються, що це стримає зростання вартості продуктів.
Сезонні продукти не будуть сильно дорогими, кажуть аналітики. Натомість імпортні будуть дорожчати і надалі, адже триває світова тенденція до зростання цін на продукти.
Як повідомлялося, від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики. У квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі
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Про це розповіли у Сніданку з 1+1, пише ТСН.
За даними Держстату, найбільше подорожчали яйця, цукор, олія, хліб і фрукти. Знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. Проте фахівці прогнозують хороший урожай у цьому році та сподіваються, що це стримає зростання вартості продуктів.
Сезонні продукти не будуть сильно дорогими, кажуть аналітики. Натомість імпортні будуть дорожчати і надалі, адже триває світова тенденція до зростання цін на продукти.
Як повідомлялося, від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики. У квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі
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Коментарі 1
Врожай не врожай... Немає державної підтримки села, як за кордоном, тому ціни завжди будуть рости + ментальність, всі відразу хочуть збагатитись. Тому - Польща нам допоможе!
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