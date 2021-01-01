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8 червня на Волині: гортаючи календар

8 червня на Волині: гортаючи календар
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото). Також особисте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк.

Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.

Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.

У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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