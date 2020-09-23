Медики розповіли про стан двох дітей, яких збила автівка у Луцьку на переході





Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Ігор Дородних, наразі діти перебувають в реанімації, старший хлопчик – у вкрай важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дитини.



Нагадаємо,



Як повідомили у



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє дітей, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді 6 червня у Луцьку, в тяжкому стані знаходяться у обласній дитячій клінічній лікарні.Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи, наразі діти перебувають в реанімації, старший хлопчик – у вкрай важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дитини.Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході на вулиці Ковельській.Як повідомили у пресслужбі поліції Волині , 29-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Focus, збив трьох пішоходів: батька та двох малолітніх дітей, віком 9 та 5 років. Постраждалі перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство.

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