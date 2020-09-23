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Медики розповіли про стан двох дітей, яких збила автівка у Луцьку на переході

Медики розповіли про стан двох дітей, яких збила автівка у Луцьку на переході
Двоє дітей, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді 6 червня у Луцьку, в тяжкому стані знаходяться у обласній дитячій клінічній лікарні.

Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних, наразі діти перебувають в реанімації, старший хлопчик – у вкрай важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дитини.

Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході на вулиці Ковельській.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, 29-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Focus, збив трьох пішоходів: батька та двох малолітніх дітей, віком 9 та 5 років. Постраждалі перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство.

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Теги: медики, аварія, Луцьк, перехід, діти, стан
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