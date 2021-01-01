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ДТП у Луцьку: водії втекли з місця пригоди, але їх «спіймала» камера спостереження. ВІДЕО

ДТП у Луцьку: водії втекли з місця пригоди, але їх «спіймала» камера спостереження. ВІДЕО
Вчора, 6 червня, близько 17-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП, яке трапилося на Градному Узвозі, що у Луцьку.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Поліцейські прибули на місце події та виявили два транспортні засоби Toyota Land Cruiser та Audi Q8. Під час спілкування з учасниками автопригоди останні надавали суперечні пояснення. Керманич Toyota Land Cruiser пояснював патрульним, що водійка Audi Q8 не дотрималася безпечної дистанції та здійснила з ним зіткнення, а вона надала усні пояснення про те, що саме керманич Toyota Land Cruiser під час руху заднім ходом не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення.

До того ж, водії залишили місце дорожньо-транспортної пригоди, не вживши ніяких заходів для збереження слідів аварії.

Проте, патрульні виявили вуличну камеру відеоспостереження, яка зафіксувала момент ДТП.

Тож на обох водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), а на винуватця за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.


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Теги: ДТП, Луцьк, Градний Узвіз, камера відеоспостереження
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