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Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні
Нещодавній циклон, який минулого тижня поливав Україну дощами, знову повернувся.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, північно-східний циклон на поточному тижні знову принесе нам дощі, грози, поривчастий вітер і подекуди навіть град.

Завтра, 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. А от північний захід – Волинь, Рівненщина, частина Житомирщини, а також південний захід - окремі райони Криму, Миколаївщини та Одещини, отримають меншу ймовірність опадів.

Наталка Діденко зауважила, що температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня, буде в більшості областей України комфортною, +19+24 градуси.

У Києві завтра, 8 червня, буде періодично дощ, гроза. А у четвер, на один день, трохи похолодає.

Синоптик розповіла, що така волога та помірно тепла погода, триватиме в Україні до кінця тижня.

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Теги: прогноз, погода, синоптик, Наталка Діденко
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