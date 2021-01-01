Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні
Сьогодні, 11:20
Нещодавній циклон, який минулого тижня поливав Україну дощами, знову повернувся.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, північно-східний циклон на поточному тижні знову принесе нам дощі, грози, поривчастий вітер і подекуди навіть град.
Завтра, 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. А от північний захід – Волинь, Рівненщина, частина Житомирщини, а також південний захід - окремі райони Криму, Миколаївщини та Одещини, отримають меншу ймовірність опадів.
Наталка Діденко зауважила, що температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня, буде в більшості областей України комфортною, +19+24 градуси.
У Києві завтра, 8 червня, буде періодично дощ, гроза. А у четвер, на один день, трохи похолодає.
Синоптик розповіла, що така волога та помірно тепла погода, триватиме в Україні до кінця тижня.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, північно-східний циклон на поточному тижні знову принесе нам дощі, грози, поривчастий вітер і подекуди навіть град.
Завтра, 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. А от північний захід – Волинь, Рівненщина, частина Житомирщини, а також південний захід - окремі райони Криму, Миколаївщини та Одещини, отримають меншу ймовірність опадів.
Наталка Діденко зауважила, що температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня, буде в більшості областей України комфортною, +19+24 градуси.
У Києві завтра, 8 червня, буде періодично дощ, гроза. А у четвер, на один день, трохи похолодає.
Синоптик розповіла, що така волога та помірно тепла погода, триватиме в Україні до кінця тижня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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