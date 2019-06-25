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Лучанин побив поліцейського

Лучанин побив поліцейського
У Луцьку затримали чоловіка за опір працівнику поліції.

Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.

Днями поліцейські опрацьовували подію «Домашнє насильство», зареєстровану в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Під час урегулювання поліцейськими конфліктної ситуації, яка виникла між подружжям, лучанин агресивно поводився, нецензурно висловлювався в сторону дружини та правоохоронців, погрожував фізичною розправою та спричинив патрульному тілесні ушкодження.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Луцького районного управління поліції і задокументували факт порушення: умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Теги: побиття, поліцейський, Луцьк
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