Лучанин побив поліцейського

У Луцьку затримали чоловіка за опір працівнику поліції.Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.Днями поліцейські опрацьовували подію «Домашнє насильство», зареєстровану в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Під час урегулювання поліцейськими конфліктної ситуації, яка виникла між подружжям, лучанин агресивно поводився, нецензурно висловлювався в сторону дружини та правоохоронців, погрожував фізичною розправою та спричинив патрульному тілесні ушкодження.На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Луцького районного управління поліції і задокументували факт порушення: умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).