Лучанин побив поліцейського
Сьогодні, 11:18
У Луцьку затримали чоловіка за опір працівнику поліції.
Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Днями поліцейські опрацьовували подію «Домашнє насильство», зареєстровану в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Під час урегулювання поліцейськими конфліктної ситуації, яка виникла між подружжям, лучанин агресивно поводився, нецензурно висловлювався в сторону дружини та правоохоронців, погрожував фізичною розправою та спричинив патрульному тілесні ушкодження.
На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Луцького районного управління поліції і задокументували факт порушення: умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
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Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Днями поліцейські опрацьовували подію «Домашнє насильство», зареєстровану в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Під час урегулювання поліцейськими конфліктної ситуації, яка виникла між подружжям, лучанин агресивно поводився, нецензурно висловлювався в сторону дружини та правоохоронців, погрожував фізичною розправою та спричинив патрульному тілесні ушкодження.
На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Луцького районного управління поліції і задокументували факт порушення: умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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