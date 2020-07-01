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Іспанія відкриває кордони для іноземних туристів, однак є умови

Іспанія відкриває кордони для іноземних туристів, однак є умови
Із 7 червня Іспанія відкриває кордони для іноземних туристів. Однак мандрівники для цього повинні пройти повний цикл вакцинації від коронавірусу.

Як зазначають в іспанському виданні, країну зможуть відвідувати туристи, які зробили щеплення вакцинами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen, - пишуть Факти.

Також пускатимуть і тих мандрівників, яких вакцинували китайськими препаратами Sinopharm і Sinovac-Coronavac.

Водночас влада Іспанії наголошує, що турист, який бажає відвідати країну, попередньо повинен надати підтвердження про проходження повного циклу вакцинації щонайменше за 14 днів до в’їзду.

Для цього потрібно заповнити анкету в інтернеті через спеціальний застосунок, яке згенерує QR-код. Його турист повинен надати як перед відправленням до Іспанії, так і при проходженні паспортного контролю.

Окрім того, Іспанія дозволила швартування круїзних лайнерів в портах країни. Вони були закриті рік.

Однак іспанський уряд не пускатиме туристів із Бразилії, Індії та ПАР через складну Covid-ситуацію в цих країнах.


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Теги: Іспанія, кордон, туристи
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