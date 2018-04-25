Підлітку, який встромив ніж у спину 21-річному хлопцю у Луцьку, обрали запобіжний захід





Нагадаємо, що



15-річний підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту, наніс 21-річному лучанину проникаючий удар ножем в область тулуба. Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.



Поліцейські затримали зловмисника на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.



Луцький міськрайонний суд обрав підлітку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває.





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