Підлітку, який встромив ніж у спину 21-річному хлопцю у Луцьку, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 12:07
Луцькому підлітку, який наніс тяжке тілесне ушкодження 21-річному хлопцю, обрали запобіжний захід
Нагадаємо, що інцидент між двома хлопцями трапився у п’ятницю, 4 червня, на вулиці Федорова у Луцьку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
15-річний підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту, наніс 21-річному лучанину проникаючий удар ножем в область тулуба. Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.
Поліцейські затримали зловмисника на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Луцький міськрайонний суд обрав підлітку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що інцидент між двома хлопцями трапився у п’ятницю, 4 червня, на вулиці Федорова у Луцьку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
15-річний підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту, наніс 21-річному лучанину проникаючий удар ножем в область тулуба. Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.
Поліцейські затримали зловмисника на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Луцький міськрайонний суд обрав підлітку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Хтось може повідомити, хто його батьки, в якій школі чи ПТУ він навчався? Це для аналізу. Без цього інформація втрачає свій смисл.
В 15 років п'яна непотріб носить із собою ножа і ріже людину, що буде далі?
При тому - серед білого дня, в гущі людей. Що за юнак і як це могло трапитись? Чому він був пяний, з ким пиячив, що не поділили? 15 років - це девятикласник.
Останні новини
Стали відомі деталі аварії у Володимирі, у якій автівка на «зебрі» збила 8-річну дитину
Сьогодні, 12:24
Підлітку, який встромив ніж у спину 21-річному хлопцю у Луцьку, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 12:07
У Луцьку трапилась аварія: потерпіла пасажирка – у лікарні
Сьогодні, 12:05
Помер військовий з Волині
Сьогодні, 11:45