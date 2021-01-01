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Вілла відомого адвоката: історія про унікальний луцький будинок. ФОТО

Вілла відомого адвоката: історія про унікальний луцький будинок. ФОТО
На перетині вулиць Сенаторки Лечанівської та Хакімова до нашого часу збереглася ділянка землі з будинком і господарськими приміщеннями, які збудував знаний у Луцьку 1920-1930-х років адвокат, член луцької «Просвіти» Юрій Черевко.

Про це розповів начальник департаменту охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис для ІА "Волинські Новини".

Ділянка, де він звів будинок, пов'язана із ширшим колом цікавих луцьких діячів. Вона складалася із двох частин. Першу він викупив у 1922 році у відомого луцького лікаря Франца Мілашевського, який очолював Луцьке лікарське товариство, провадив активну громадську діяльність, був членом різних санітарних комітетів тощо, відтак став будувати там свій дім.

Друга частина належала іншому відомому лікарю – Йосифу Мінінзону. Від нього вона перейшла до відомого на всю тодішню Польщу луцького караїма Олександра Мардковича, активного дослідника караїмської історії, письменника, редактора, перекладача. Черевко викупив у Мардковича ділянку і будинки на ній.

Таким чином адвокат став власником землі і нерухомості не лише в цій конкретній точці, де є відомий будинок, а й кількох будинків і ділянок уздовж вулиці Тринітарської (тепер Сенаторки Левчанівської).

Свій дерев’яний будинок, обкладений цеглою, Черевко збудував у 1923 році й почав там жити із серпня.
План вулиць із ділянкою Черевка. Тут і далі фрагменти планів із Державного архіву Волинської області
План вулиць із ділянкою Черевка. Тут і далі фрагменти планів із Державного архіву Волинської області
Перший будинок Черевка
Перший будинок Черевка
Паркан біля будинку
Паркан біля будинку

Через два роки він вирішив розширити свій будинок (надбудова літнього помешкання на піддашші), а також добудувати стайню у протилежному кутку ділянки. В ході цих змін, які затягнулися аж до 1929 року, будівля стала набувати обрисів, близьких до сучасних.
Головний фасад розширеного будинку
Головний фасад розширеного будинку
Бічний фасад розширеного будинку
Бічний фасад розширеного будинку
Стайні
Стайні

Юрій Черевко був особою, яка представляла правничий світ української інтелігенції тогочасного Луцька. В ранніх документах луцької «Просвіти» зустрічається прізвище Черевка як активного члена організації. Луцька повітова «Просвіта» утворилася в 1918 році. Це була основна громадська організація, яка займалася просвітництвом. Засновувала бібліотеки, проводила лекції, творчі вечори, розповсюджувала пресу. Організація мала такі секції: культурно-просвітню, художню, драматичну, бібліотечну, музичну, фізкультурну, національних танців. У 1932 році її ліквідували, бо влада вважала, що організація розповсюджує сепаратистські настрої.

Будинок Черевка є цінним з історичної та архітектурної сторін і заслуговує мати статус пам’ятки.
Юрій Черевко
Юрій Черевко

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Теги: унікальний будинок, історія, луцький адвокат, Луцьк
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