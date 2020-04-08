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Стали відомі деталі аварії у Володимирі, у якій автівка на «зебрі» збила 8-річну дитину

Стали відомі деталі аварії у Володимирі, у якій автівка на «зебрі» збила 8-річну дитину
У Володимирі мешканець Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив 8-річного хлопчика.

Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.

Нагадаємо, що аварія трапилась 5-го червня на вулиці Ковельській. Відомо, що водій Volkswagen сірого кольору, рухаючись вулицею Ковельською в сторону центра міста, здійснив обгін автомобіля білого кольору на пішохідному переході та наїхав на 8-річну дитину, яка в той час переходила дорогу.

Внаслідок аварії, хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Його не госпіталізовували.

Автомобіль доставили на штрафмайданчик.Наразі поліцейські проводять перевірку.

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Теги: аварія, Володимирі-Волинський
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