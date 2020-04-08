Стали відомі деталі аварії у Володимирі, у якій автівка на «зебрі» збила 8-річну дитину





Про це



Нагадаємо, що



Внаслідок аварії, хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Його не госпіталізовували.



Автомобіль доставили на штрафмайданчик.Наразі поліцейські проводять перевірку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі мешканець Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив 8-річного хлопчика.Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.Нагадаємо, що аварія трапилась 5-го червня на вулиці Ковельській . Відомо, що водій Volkswagen сірого кольору, рухаючись вулицею Ковельською в сторону центра міста, здійснив обгін автомобіля білого кольору на пішохідному переході та наїхав на 8-річну дитину, яка в той час переходила дорогу.Внаслідок аварії, хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Його не госпіталізовували.Автомобіль доставили на штрафмайданчик.Наразі поліцейські проводять перевірку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію