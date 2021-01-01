Відомий лікар розповів про небезпеку трансжирів, які масово споживають українці





Олег Швець.



Як трансжири впливають на організм



Трансжири на сьогодні – найбільш штучний жир, який промислово виробляється. Він з хімічного погляду має назву "частково гідрогенізований рослинний жир", який без жодних сумнівів призводить до того, що в людини підвищується вміст поганого холестерину, відбувається запалення в кровоносних судинах та в інших органах. Це призводить до ураження кровоносних судин, внаслідок якого вони зменшуються і погіршується кровоток.



Загалом від цієї проблеми у світі помирає близько 18 млн людей щороку, а Україна посідає одне із перших місць щодо серцево-судинної смерті. Зокрема, у 2020 році померли понад 400 тис. людей. Це найбільший вбивця на планеті, адже трансжир із того, що міститься в легальній дозволеній їжі, є найбільш небезпечним інгредієнтом.



У яких продуктах вони найчастіше трапляються



Це найчастіше готові оброблені продукти – кондитерські вироби, випічка, морозиво, маргарин або продукти, які виготовлені з маргарину. Якщо брати заклади громадського харчування, то це смажена картопля, яка тривалий час готується у фритюрі. Достименно невідомо, через який термін в організмі людини відбуваються зміни, спричинені споживаням трансжирів, через рік чи п'ять. Це досить важко дослідити, але йдеться про регулярне споживання продуктів.



Наприклад, якщо людина роками їсть декілька разів на тиждень печиво або цукерки, які містять трансжир, зміни в організмі будуть. Але варто зауважити, що збільшує ризик отримати серцево-судинні захворювання не лише споживання трансжирів, а й тютюну, алкоголю.



Відмовитися чи контролювати: як вберегтися від наслідків



Варто читати склад продуктів, які ми купуємо. Якщо написано, що в продукті наявний "частково гідрогенізований рослинний жир", то цього не можна купувати 100%. Але треба зважати на те, що в нас перехідний період – імплементується нове законодавство з інформування споживачів щодо харчової продукції. Тому на упаковці все можуть завуалювати. Я б не радив купувати і споживати продукти, у складі яких є кулінарний кондитерський жир, бо з високою ймовірністю це також трансжир. Раджу уникати оброблених продуктів, випічки.



Законопроєкт: як зміни вплинуть на здоров'я українців



Документ про те, щоб запровадити досить жорстке обмеження вмісту трансжирів у харчових продуктах, менш ніж 2 г на 100 г жиру. Вважається, що це безпечний рівень споживання, який не призводить до збільшення захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, такі як інфаркти, інсульти, ішемічна хвороба серця.



Цей закон був підготовлений у 2015 році, він пройшов громадське обговорення. Тоді промисловість писала зауваження і просила три роки перехідного періоду. Вже минуло шість років і нічого не робиться. Я вважаю, що це відповідальність тих політиків, які були на чолі МОЗ у той час.



Я не хочу міркувати, що документ знову не ухвалять. Треба працювати, щоб цього не трапилося. Я скажу, що це принаймні 50 тис. життів втратили за ці роки. Якщо брати кількість випадків інфарктів та інсультів, то вони суттєво збільшилися.



Додамо, згідно з рекомендацією ВООЗ загальне споживання трансжирних кислот не повинно перевищувати 1% від загального споживання калорій, що відповідає менш ніж 2,2 г на день за раціону, що становить 2000 калорій. Такі рекомендації враховані в законопроєкті.



Які зміни відчує ринок



Це питання не стосується медичних аспектів, але в ньому і відповідь на те, чому дотепер в Україні не ухвалено закон. Це не дають зробити виробники. Вони зацікавлені в тому, щоб все залишалося, як є. А трансжир дійсно дешевший за молочний жир або масло какао. З цим питанням відбуваються різні речі, наприклад, ухвалюються накази МОЗ. Але відповідальність за порушення наказу і закону різна. Або починають пропонувати законопроєкти про заборону пальмової олії, які не мають жодних шансів на те, щоб бути ухваленими, тому що такої світової практики немає.



Промисловість має лобі і демонструє різні способи, щоб уникнути ухвалення закону про трансжири. Все це має економічне обґрунтування з боку промисловості. А з боку споживачів, то вони нічого не втрачають від ухвалення закону. Так, технології повинні бути змінені, але це не вплине ані на вартість, ані на смакову якість. В Україні є вже досить багато прикладів, коли великі виробники відмовляються від трансжирів. Зазвичай, це транснаціональні компанії на глобальному рівні ухвалюють такі рішення, зокрема і в кондитерській промисловості.



Для виробників це витрати. Але можна провести паралелі з тютюном – все це логічний шлях зробити середовище існування українців більш здоровим, в тому числі в їжі. Люди можуть курити і не курити, але вони споживають їжу. Це стосується дітей, бо найбільш ризиковані продукти саме тої категорії, яка споживається дітьми.



Світова практика



Уперше в світі обмеження запровадила Данія у 2003 році і поступово приєднувалися всі країни. З 2021 року таке обмеження діє в усьому Європейському Союзі. Варто зазначити, що країни, які запровадили таке обмеження, належать або до країн із високим рівнем економічного розвитку, або з високим середнім.



Для нас експортувати продукцію з трансжиром у ті країни, у яких він заборонений, неможливо. І я хочу сказати, що наші великі дуже відомі виробники давно мають практику, що експортують в ЄС і продають у середині країни різну продукцію, і не лише за складом, а і за асортиментом. Але ми зацікавлені в тому, щоб передусім українці були здорові, це змусить виробників бути щирими насамперед із громадянами.



Законопроєкт вийшов від Кабміну, його підтримує МОЗ і новий міністр. За його розглядом та ухваленням будуть слідкувати громадські діячі та профорганізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна лідирує серед країн ЄС за кількістю смертей через серцево-судинні захворювання. І причиною цього є небезпечна їжа, яка містить трансжири. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як трансжири впливають на організм людини, скільки українців можна було врятувати, аби документ ухвалили раніше та яких правил треба дотримуватися, щоб не мати проблем із серцем через споживання готової їжі. Про це розповів президент Асоціації дієтологів України, автор національних рекомендацій зі здорового харчування, кандидат медичних наук, доцентТрансжири на сьогодні – найбільш штучний жир, який промислово виробляється. Він з хімічного погляду має назву "частково гідрогенізований рослинний жир", який без жодних сумнівів призводить до того, що в людини підвищується вміст поганого холестерину, відбувається запалення в кровоносних судинах та в інших органах. Це призводить до ураження кровоносних судин, внаслідок якого вони зменшуються і погіршується кровоток.Загалом від цієї проблеми у світі помирає близько 18 млн людей щороку, а Україна посідає одне із перших місць щодо серцево-судинної смерті. Зокрема, у 2020 році померли понад 400 тис. людей. Це найбільший вбивця на планеті, адже трансжир із того, що міститься в легальній дозволеній їжі, є найбільш небезпечним інгредієнтом.Це найчастіше готові оброблені продукти – кондитерські вироби, випічка, морозиво, маргарин або продукти, які виготовлені з маргарину. Якщо брати заклади громадського харчування, то це смажена картопля, яка тривалий час готується у фритюрі. Достименно невідомо, через який термін в організмі людини відбуваються зміни, спричинені споживаням трансжирів, через рік чи п'ять. Це досить важко дослідити, але йдеться про регулярне споживання продуктів.Наприклад, якщо людина роками їсть декілька разів на тиждень печиво або цукерки, які містять трансжир, зміни в організмі будуть. Але варто зауважити, що збільшує ризик отримати серцево-судинні захворювання не лише споживання трансжирів, а й тютюну, алкоголю.Відмовитися чи контролювати: як вберегтися від наслідківВарто читати склад продуктів, які ми купуємо. Якщо написано, що в продукті наявний "частково гідрогенізований рослинний жир", то цього не можна купувати 100%. Але треба зважати на те, що в нас перехідний період – імплементується нове законодавство з інформування споживачів щодо харчової продукції. Тому на упаковці все можуть завуалювати. Я б не радив купувати і споживати продукти, у складі яких є кулінарний кондитерський жир, бо з високою ймовірністю це також трансжир. Раджу уникати оброблених продуктів, випічки.Документ про те, щоб запровадити досить жорстке обмеження вмісту трансжирів у харчових продуктах, менш ніж 2 г на 100 г жиру. Вважається, що це безпечний рівень споживання, який не призводить до збільшення захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, такі як інфаркти, інсульти, ішемічна хвороба серця.Цей закон був підготовлений у 2015 році, він пройшов громадське обговорення. Тоді промисловість писала зауваження і просила три роки перехідного періоду. Вже минуло шість років і нічого не робиться. Я вважаю, що це відповідальність тих політиків, які були на чолі МОЗ у той час.Я не хочу міркувати, що документ знову не ухвалять. Треба працювати, щоб цього не трапилося. Я скажу, що це принаймні 50 тис. життів втратили за ці роки. Якщо брати кількість випадків інфарктів та інсультів, то вони суттєво збільшилися.Додамо, згідно з рекомендацією ВООЗ загальне споживання трансжирних кислот не повинно перевищувати 1% від загального споживання калорій, що відповідає менш ніж 2,2 г на день за раціону, що становить 2000 калорій. Такі рекомендації враховані в законопроєкті.Це питання не стосується медичних аспектів, але в ньому і відповідь на те, чому дотепер в Україні не ухвалено закон. Це не дають зробити виробники. Вони зацікавлені в тому, щоб все залишалося, як є. А трансжир дійсно дешевший за молочний жир або масло какао. З цим питанням відбуваються різні речі, наприклад, ухвалюються накази МОЗ. Але відповідальність за порушення наказу і закону різна. Або починають пропонувати законопроєкти про заборону пальмової олії, які не мають жодних шансів на те, щоб бути ухваленими, тому що такої світової практики немає.Промисловість має лобі і демонструє різні способи, щоб уникнути ухвалення закону про трансжири. Все це має економічне обґрунтування з боку промисловості. А з боку споживачів, то вони нічого не втрачають від ухвалення закону. Так, технології повинні бути змінені, але це не вплине ані на вартість, ані на смакову якість. В Україні є вже досить багато прикладів, коли великі виробники відмовляються від трансжирів. Зазвичай, це транснаціональні компанії на глобальному рівні ухвалюють такі рішення, зокрема і в кондитерській промисловості.Для виробників це витрати. Але можна провести паралелі з тютюном – все це логічний шлях зробити середовище існування українців більш здоровим, в тому числі в їжі. Люди можуть курити і не курити, але вони споживають їжу. Це стосується дітей, бо найбільш ризиковані продукти саме тої категорії, яка споживається дітьми.Уперше в світі обмеження запровадила Данія у 2003 році і поступово приєднувалися всі країни. З 2021 року таке обмеження діє в усьому Європейському Союзі. Варто зазначити, що країни, які запровадили таке обмеження, належать або до країн із високим рівнем економічного розвитку, або з високим середнім.Для нас експортувати продукцію з трансжиром у ті країни, у яких він заборонений, неможливо. І я хочу сказати, що наші великі дуже відомі виробники давно мають практику, що експортують в ЄС і продають у середині країни різну продукцію, і не лише за складом, а і за асортиментом. Але ми зацікавлені в тому, щоб передусім українці були здорові, це змусить виробників бути щирими насамперед із громадянами.Законопроєкт вийшов від Кабміну, його підтримує МОЗ і новий міністр. За його розглядом та ухваленням будуть слідкувати громадські діячі та профорганізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію