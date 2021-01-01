Держекоінспекція виграла суд у підприємства, яке забруднювало повітря





Про це



Держекоінспекція у Волинській області звернулась з позовом до Дослідного господарства «Перше травня» Волинської ДСГДС ІК НААН.



Працівники екоінспекції провели перевірку і виявили, що підприємство немає дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємству винесли приписи та зобов’язали усунути порушення. Проте, дослідне господарство не виконало приписи.



Тоді екоінспекція звернулась до суду, де просила зупинити виконання робіт в частині експлуатації стаціонарних джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які розташовані у селі Копачівка Рожищенського району.

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