Держекоінспекція виграла суд у підприємства, яке забруднювало повітря
Сьогодні, 20:52
Екоінспекція Волині виграла суд у підприємства Дослідне господарство «Перше травня» Волинської ДСГДС ІК НААН.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Держекоінспекція у Волинській області звернулась з позовом до Дослідного господарства «Перше травня» Волинської ДСГДС ІК НААН.
Працівники екоінспекції провели перевірку і виявили, що підприємство немає дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємству винесли приписи та зобов’язали усунути порушення. Проте, дослідне господарство не виконало приписи.
Тоді екоінспекція звернулась до суду, де просила зупинити виконання робіт в частині експлуатації стаціонарних джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які розташовані у селі Копачівка Рожищенського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Держекоінспекція у Волинській області звернулась з позовом до Дослідного господарства «Перше травня» Волинської ДСГДС ІК НААН.
Працівники екоінспекції провели перевірку і виявили, що підприємство немає дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємству винесли приписи та зобов’язали усунути порушення. Проте, дослідне господарство не виконало приписи.
Тоді екоінспекція звернулась до суду, де просила зупинити виконання робіт в частині експлуатації стаціонарних джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які розташовані у селі Копачівка Рожищенського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збірна України розгромила Кіпр у товариському матчі
Сьогодні, 21:27
Держекоінспекція виграла суд у підприємства, яке забруднювало повітря
Сьогодні, 20:52
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 червня
Сьогодні, 20:00
«Він допомагав тихо»: син волинського бізнесмена Леоніда Джулінського поділився спогадами про тата до річниці смерті
Сьогодні, 19:28