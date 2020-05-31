У Чехії під час масштабної спецоперації «Кличко» затримали українців





При цьому вони, за даними чеського слідства, оббирали і своїх співвітчизників, недоплачуючи їм зарплату, і чеську державу, не сплачуючи належних податків. На податках вони і «погоріли», повідомила чеська поліція, передає



На початку тижня кілька чеських ЗМІ повідомили про те, що поліція міста Пардубиці, що у 130 кілометрах від Праги, у співпраці з Митною адміністрацією сусіднього міста Градець-Кралове розкрили групу зловмисників, які постачали до Чехії дешеву робочу силу. Іноземці працювали за частку зарплати, яку їм мав виплатити працедавець, а решту привласнювали керівники нелегальної мережі працевлаштування.



«Ми затримали головного члена банди, який називає себе «босом», членів його сім'ї та ще двох людей, які перевозили робітників до Чехії», – сказав на пресконференції в Пардубицях слідчий справи Ондржей Старий, якого цитує онлайн-версія видання MF Dnes.



Речниця поліції міста Пардубиці Ева Матурова підтвердила Радіо Свободі, що йшлося про одну з найбільших поліцейських операцій за останні роки.



«Наприкінці квітня 2021 року відбулася операція з кодовою назвою «Кличко», в якій взяли участь майже 100 співробітників поліції та понад 50 співробітників митниці. Вони провели обшуки у місцях проживання підозрюваних, в гуртожитках українських робітників, офісах та сільськогосподарських кооперативах, загалом у двадцяти місцях у п’ятьох регіонах Чехії», – сказала Ева Матурова. При цьому вона відмовилася підтвердити, що йшлося про заарештованих українців.



«В інтересах слідства поліція не розкриває імен і походження заарештованих», – сказала речниця поліції, додавши, що поліція затримала чотирьох головних дійових осіб – чоловіків віком 34-43 років. Їх звинуватили у особливо тяжкому злочині щодо зниження податків, за що їм загрожує ув’язнення від п'яти до десяти років.



Марек Вотке, кореспондент MF Dnes, який був присутній на пресконференції, у розмові з Радіо Свобода сказав, що в процесі спілкування з представниками поліції вдалося з’ясувати, що заарештовані були українцями з Закарпаття, які вклали гроші в нерухомість та обмінювали на долари. Двоє із чотирьох затриманих мали резиденції в регіонах Градець-Кралове та Центральночеському краї.



«Я зрозумів, що це була дуже багата і впливова закарпатська родина. І місцеві люди самі зверталися до них за допомогою в пошуку праці в Чехії», – розповідає чеський журналіст.



За даними поліції, фірми, через які працевлаштовували українців, були розкидані по цілій Чехії.



«Поліція сказала, що за винятком двох країв (областей) Чехії, вони були присутні в усіх, тобто в 12-х, і постачали робочу силу по різних сільськогосподарських фірмах. Сільське господарство займало до 80% їхнього бізнесу, а решта були різні інші роботи, які місцеві чехи не хотіли виконувати за ці гроші», – пояснює Марек Вотке.



При цьому поліцейські не чіпали звичайних робітників, хоча і допитали деяких з них.



«Поліцію цікавили «боси» цієї мафії, які, до речі, так себе і називали, а звичайних робітників вони не чіпали. Більшість із них приїжджає до Чехії через Угорщину, Словаччину та Польщу за безвізовим режимом на три місяці, тож на момент операції більшість ошуканих робітників були за межами Чехії», – пояснює чеський журналіст.



«Погоріли» на податках»



Гроші, які «боси» недоплачували робітникам з України, вони знімали невеликими сумами з кількох банкоматів, завжди на суми до 10 000 крон, таким чином уникаючи звітності та перевірок. Також через підставні компанії вони розподіляли гроші за фіктивними рахунками. З січня 2018 року до квітння 2020 року завдана шкода становить майже 41 мільйон крон (понад 52 мільйони гривень), за даними слідства.



Саме податкова служба у регіоні Височина і помітила дивну поведінку дев'яти юридичних осіб і розпочала моніторинг за їхніми складними бухгалтерськими операціями. За словами слідчого, з якими розмовляв Марек Вотке, у справі вже записано понад 10 тисяч сторінок, і він очікує, що їх буде ще більше, бо клубок розмотується, і поліція відчуває, що це був лише початок. Тож на перші судові засідання, можливо, доведеться чекати ще півтора-два роки.



«Затримані, найімовірніше, цей час проведуть у попередньому ув’язненні, тому що якби їх випустили, вони негайно би втекли в Україну, а дістати їх звідти було б дуже важко. Слідчий якраз казав, що отримати якусь інформацію з України є дуже важко», – каже чеський журналіст.



В українському консульстві у Брно, до якого належить та частина Чехії, де відбувалася операція із затримання, Радіо Свобода повідомили, що про поліцейську операцію дізналися з новин, хоча поліція мала би повідомити про затримання українських громадян.



«Ми відразу зателефонували в поліцію міста Падубиці, де нам відмовилися підтвердити ці повідомлення усно. Тоді ми направили їм офіційний запит, але відповіді поки ми не отримали. Ми будемо просити про зустріч, бо, згідно з Віденською конвенцією, вони мають нас поінформувати. І такого раніше і не було, щоб поліція не інформувала консульство», – сказала консулка України у Брно Анна Прошко.



При цьому вона зауважує, що не повідомляти консульство поліція могла і на прохання самих затриманих. Але на офіційний запит консульства поліція повинна відповісти і надати інформацію про затриманих, а також надати консулці можливість побачитися з ними, якщо вони захочуть, запропонувати допомогу в пошуках адвоката, контактах з родичами, якщо виникне така потреба.



У Міжнародній організації з міграції, яка також відслідковує такі справи, намагаючись допомогти ошуканим мігрантам, повідомили, що і з ними поліція не зв’язувалася.



Речник організації Ян Шрот в розмові з Радіо Свобода сказав, що ця ситуація з українськими робітниками є доволі типовою, але раніше поліцію більше цікавили «нелегали», а не ті люди, які користалися їхньою безправністю.



«Це дуже добре, що поліція взялася за цих «клієнтів», як їх тут називають. Бо раніше страждали самі робітники, яких ошукували ці «боси», а тоді ще переслідувала поліція. Ми будемо пильно стежити за перебігом процесу», – сказав Ян Шрот у розмові з Радіо Свобода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Арештом чотирьох українців, яких чеська поліція звинувачує у нелегальному працевлаштуванні своїх краян та уникненні від податків, завершилася масштабна операція чеських правоохоронців. Чотирьох закарпатців звинувачують у тому, що вони нелегально постачали дешеву робочу силу з України на чеський ринок праці, переважно у сільське господарство.При цьому вони, за даними чеського слідства, оббирали і своїх співвітчизників, недоплачуючи їм зарплату, і чеську державу, не сплачуючи належних податків. На податках вони і «погоріли», повідомила чеська поліція, передає "Радіо свободи". На початку тижня кілька чеських ЗМІ повідомили про те, що поліція міста Пардубиці, що у 130 кілометрах від Праги, у співпраці з Митною адміністрацією сусіднього міста Градець-Кралове розкрили групу зловмисників, які постачали до Чехії дешеву робочу силу. Іноземці працювали за частку зарплати, яку їм мав виплатити працедавець, а решту привласнювали керівники нелегальної мережі працевлаштування.«Ми затримали головного члена банди, який називає себе «босом», членів його сім'ї та ще двох людей, які перевозили робітників до Чехії», – сказав на пресконференції в Пардубицях слідчий справи Ондржей Старий, якого цитує онлайн-версія видання MF Dnes.Речниця поліції міста Пардубиціпідтвердила Радіо Свободі, що йшлося про одну з найбільших поліцейських операцій за останні роки.«Наприкінці квітня 2021 року відбулася операція з кодовою, в якій взяли участь майже 100 співробітників поліції та понад 50 співробітників митниці. Вони провели обшуки у місцях проживання підозрюваних, в гуртожитках українських робітників, офісах та сільськогосподарських кооперативах, загалом у двадцяти місцях у п’ятьох регіонах Чехії», – сказала Ева Матурова. При цьому вона відмовилася підтвердити, що йшлося про заарештованих українців.«В інтересах слідства поліція не розкриває імен і походження заарештованих», – сказала речниця поліції, додавши, що поліція затримала чотирьох головних дійових осіб – чоловіків віком 34-43 років. Їх звинуватили у особливо тяжкому злочині щодо зниження податків, за що їм загрожує ув’язнення від п'яти до десяти років.Марек Вотке, кореспондент MF Dnes, який був присутній на пресконференції, у розмові з Радіо Свобода сказав, що в процесі спілкування з представниками поліції вдалося з’ясувати, що заарештовані були українцями з Закарпаття, які вклали гроші в нерухомість та обмінювали на долари. Двоє із чотирьох затриманих мали резиденції в регіонах Градець-Кралове та Центральночеському краї.«Я зрозумів, що це була дуже багата і впливова закарпатська родина. І місцеві люди самі зверталися до них за допомогою в пошуку праці в Чехії», – розповідає чеський журналіст.За даними поліції, фірми, через які працевлаштовували українців, були розкидані по цілій Чехії.«Поліція сказала, що за винятком двох країв (областей) Чехії, вони були присутні в усіх, тобто в 12-х, і постачали робочу силу по різних сільськогосподарських фірмах. Сільське господарство займало до 80% їхнього бізнесу, а решта були різні інші роботи, які місцеві чехи не хотіли виконувати за ці гроші», – пояснює Марек Вотке.При цьому поліцейські не чіпали звичайних робітників, хоча і допитали деяких з них.«Поліцію цікавили «боси» цієї мафії, які, до речі, так себе і називали, а звичайних робітників вони не чіпали. Більшість із них приїжджає до Чехії через Угорщину, Словаччину та Польщу за безвізовим режимом на три місяці, тож на момент операції більшість ошуканих робітників були за межами Чехії», – пояснює чеський журналіст.Гроші, які «боси» недоплачували робітникам з України, вони знімали невеликими сумами з кількох банкоматів, завжди на суми до 10 000 крон, таким чином уникаючи звітності та перевірок. Також через підставні компанії вони розподіляли гроші за фіктивними рахунками. З січня 2018 року до квітння 2020 року завдана шкода становить майже 41 мільйон крон (понад 52 мільйони гривень), за даними слідства.Саме податкова служба у регіоні Височина і помітила дивну поведінку дев'яти юридичних осіб і розпочала моніторинг за їхніми складними бухгалтерськими операціями. За словами слідчого, з якими розмовляв Марек Вотке, у справі вже записано понад 10 тисяч сторінок, і він очікує, що їх буде ще більше, бо клубок розмотується, і поліція відчуває, що це був лише початок. Тож на перші судові засідання, можливо, доведеться чекати ще півтора-два роки.«Затримані, найімовірніше, цей час проведуть у попередньому ув’язненні, тому що якби їх випустили, вони негайно би втекли в Україну, а дістати їх звідти було б дуже важко. Слідчий якраз казав, що отримати якусь інформацію з України є дуже важко», – каже чеський журналіст.В українському консульстві у Брно, до якого належить та частина Чехії, де відбувалася операція із затримання, Радіо Свобода повідомили, що про поліцейську операцію дізналися з новин, хоча поліція мала би повідомити про затримання українських громадян.«Ми відразу зателефонували в поліцію міста Падубиці, де нам відмовилися підтвердити ці повідомлення усно. Тоді ми направили їм офіційний запит, але відповіді поки ми не отримали. Ми будемо просити про зустріч, бо, згідно з Віденською конвенцією, вони мають нас поінформувати. І такого раніше і не було, щоб поліція не інформувала консульство», – сказала консулка України у БрноПри цьому вона зауважує, що не повідомляти консульство поліція могла і на прохання самих затриманих. Але на офіційний запит консульства поліція повинна відповісти і надати інформацію про затриманих, а також надати консулці можливість побачитися з ними, якщо вони захочуть, запропонувати допомогу в пошуках адвоката, контактах з родичами, якщо виникне така потреба.У Міжнародній організації з міграції, яка також відслідковує такі справи, намагаючись допомогти ошуканим мігрантам, повідомили, що і з ними поліція не зв’язувалася.Речник організації Ян Шрот в розмові з Радіо Свобода сказав, що ця ситуація з українськими робітниками є доволі типовою, але раніше поліцію більше цікавили «нелегали», а не ті люди, які користалися їхньою безправністю.«Це дуже добре, що поліція взялася за цих «клієнтів», як їх тут називають. Бо раніше страждали самі робітники, яких ошукували ці «боси», а тоді ще переслідувала поліція. Ми будемо пильно стежити за перебігом процесу», – сказав Ян Шрот у розмові з Радіо Свобода.

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